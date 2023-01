Rudy Gobert a désormais contré 500 joueurs NBA différents dans sa carrière

Ce mercredi, le très sympathique Dan Clayton de Salt City Hoops a mis en ligne une liste géniale sur laquelle sont disposés 500 noms. Les 500 noms des 500 joueurs NBA que Rudy Gobert a contré depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2013. Pas impossible que vous y figuriez.

22 fois. Rudy Gobert a contré Damian Lillard 22 fois.

Ah c’est facile de gonfler les bibis après un poster, envoûtement quasi guerrier, la testostérone à fond, le public envahi d’une transe animale. Mais quand Rudy Gobert refuse l’accès à 22 reprises à l’un des meilleurs meneurs de la décennie, personne n’en parle. D’après la liste montée par Dan Clayton de Salt City Hoops, Damian Lillard est le joueur NBA le plus contré par Rudy Gobert. Vient ensuite son coéquipier du moment, Karl-Anthony Towns, scotché 19 fois par l’intérieur français. Belle ambiance dans le vestiaire quand le grand machin tout soft découvrira cette liste. Jonas Valanciunas ferme le podium des joueurs les plus contrés par Rudy Gobert, avec 17 « pas dans ma maison » à son actif. Marrant de voir que Luka Doncic en compte déjà neuf : s’il continue sur ce rythme et que Rudy Gobert joue jusqu’à 46 ans, le Slovène terminera probablement joueur le plus contré par Rudy Gobert. Toute petite ligne au palmarès hein, pas vraiment gratifiante pour le joueur concerné. Mais en bons franchouillards, il fallait qu’on en parle.