Qui dit reprise de la saison NBA dit motivation. Et qui dit besoin de motivation dit…? Trouver des bonnes raisons ! Pour chaque équipe de la saison 2022-23, on a voulu se montrer utiles, serviables, et un peu drôles si le sujet le permet. Voici donc les 10 bonnes raisons de suivre les Wolves sur les prochains mois, du duo Gobert – Kat aux décollages d’Ant-Man en passant par les agents de sécurité NFL de la franchise.

#1 – les débuts de Rudy Gobert

Rudy Gobert s’apprête à entamer sa dixième saison en NBA. Pourtant, l’excitation autour du pivot semble bien plus forte que ces dernières années. La raison est simple, cet été après neuf saisons sous le maillot du Jazz, Gobzilla a fait ses valises pour rejoindre le doux climat du Minnesota. Un nouveau départ pour notre Rudy national qui va rejoindre une des équipes les plus en vue de la fin de saison dernière. Évidemment, son association avec Karl-Anthony Towns est au centre de toutes les discussions et l’international français va devoir s’adapter à ses nouveaux coéquipiers. Mais c’est aussi la découverte d’un nouvel environnement pour celui qui n’avait connu qu’une franchise jusqu’à présent. Bref, le potentiel est immense, mais les interrogations sont aussi présentes. En attendant, on vous laisse imaginer les dégâts que pourraient faire ces deux-là au sein d’une raquette…

#2 – Anthony Edwards en apesanteur

« Pourvu que les secondes soient des heures, en apesanteur ». On ne sait pas si Anthony Edwards est fan de Calogero mais il est fait d’un bois spécial qui lui permet sans doute de voler. Rapide et explosif, il faut bien du courage pour se dresser sur sa route et de nombreux protagonistes en ont fait la mauvaise expérience au cours des deux dernières années. Quand Ant-Man décolle, ce n’est pas pour rien et bien souvent cela termine dans le Top 10 du matin, et c’est aussi en partie à cause de lui que les fans des Wolves ne sont pas appréciés de leurs voisins.

#3 – Anthony Edwards en conférence de presse

Encore lui ! S’il va certainement faire le spectacle sur le terrain, le joueur de 21 ans sait aussi animer les conférences de presse. Le gamin n’a pas sa langue dans sa poche et il est plutôt du genre à avoir une confiance au maximum. Punchlines, trashtalking… Ant-Man est un bon client pour les suiveurs de la NBA. La saison passée, après avoir déclaré qu’il voulait être le visage de la Ligue, il n’avait d’ailleurs pas hésité à critiquer la défense de… Rudy Gobert. Sans aucun doute, Anthony Edwards nous réserve de belles déclarations pour cet exercice 2022-23.

#4 – Le meilleur shooting big man de sa génération

« Je suis le meilleur shooteur de l’histoire chez les big men « . De manière très simple, Karl-Anthony Towns avait annoncé la couleur en décembre 2021. Si certains ont ricané, l’intérieur a joint la parole aux actes en remportant le concours à 3-points lors du All-Star Weekend. Les hommes mentent, pas les chiffres et il est vrai que KAT présente de bien belles stats avec 39,7% de réussite à 3-points en carrière. Une adresse qui touchait même les 41% en 2021-22. Attention, le chat sera attendu cette saison et il a intérêt à faire ficelle du parking pour s’éviter un retour de bâton.

#5 – Naz Reid, dès qu’il fait quelque chose de bien

Non, ce n’est pas le nom le plus clinquant de l’effectif mais Naz Reid est un réel soldat. L’intérieur (2m06, 119 kg) est mobile, plein d’énergie et il donne tout une fois sur le parquet. Arrivé chez les Wolves en 2019, il a toujours répondu présent malgré quelques lacunes. Naz Reid a brillé avant-hier face aux Clippers avec 20 points et 11 rebonds en 23 minutes, pré-saison certes, mais le pivot pourrait rendre plus d’un service cette saison encore.

#6 – Kyle Anderson et D’Angelo Russell en contre-attaque

Et si le vrai duo de ces Wolves était là ? Kyle Anderson et D’Angelo Russell, deux virtuoses capables du meilleur comme du pire réunis sous une même bannière pour notre plus grand plaisir. Forcément, les plus moqueurs penseront à la vitesse de pointe d’Anderson et aux errements passagers du second. En tout cas, l’association de ces deux joueurs pourrait bien en surprendre plus d’un. Reste à voir si les highlights seront dans le Top 10 ou dans le Shaqtin’ A Fool.

#7 – Les retrouvailles avec Pat Beverley

Pour apprécier Pat Beverley, il faut sans doute le compter dans son équipe. Les fans des Wolves étaient d’ailleurs sous le charme de Pat la menace lors de la saison dernière. Il avait insufflé son état d’esprit légendaire à tout le vestiaire et ce n’est pas un hasard si la fin de saison a été si folle chez les Loups. Oui mais voilà, Beverley a quitté la meute pour mettre le bazar chez les Lakers le soleil de Californie et son retour en ville promet déjà des étincelles. Rendez-vous à 2h du mat dans la nuit du 28 au 29 octobre pour vivre ce moment déjà historique.

#8 – Les agents de sécurité qui font de la NFL

La NFL a une place énorme dans la culture américaine. Visiblement, les agents de sécurité des Wolves en sont fans… à moins qu’ils ne soient juste très réactifs. Dans tous les cas, la sécurité des Wolves s’est fait remarquer la saison passée.

watch the second row, the security guard was putting in detective work pic.twitter.com/09fFb0Zvrd — Rob Perez (@WorldWideWob) April 24, 2022

#9 – Jaden McDaniels le couteau-suisse de rêve

Chaque GM doit sans doute rêver de trouver son Jaden McDaniels. Travailleur, sérieux, l’ailier-fort de 22 ans ne bronche pas et il exécute les sombres tâches de manière plus qu’efficace. Très solide en défense, le n’est pas non plus maladroit en attaque même s’il peut encore s’améliorer au niveau de son shoot longue distance, sa marge de progression étant peut-être son meilleur atout. De nombreuses franchises pourraient d’ailleurs lorgner sur cet homme à tout faire au cours de la saison, mais les Wolves y semblent très attachés.

#10 – Jaylen Nowell qui prend feu

Encore un qui risque de prouver la profondeur d’effectif des Wolves. À 23 ans, l’arrière va avoir un vrai rôle en sortie de banc avec le départ de Malik Beasley. Dynamiteur offensif, le louveteau est capable de se transformer en torche humaine et de dégoûter les défenseurs adversaires. Loué pour sa capacité à créer ses tirs, Joyeux Noël sera une vraie arme pour Chris Finch. En fin de contrat à l’issue de la saison, nul doute que Jaylen donnera tout pour se faire une place au soleil et signer un beau chèque l’été prochain. À lui de jouer pour tirer son épingle du jeu.

Source texte : Minnesota Timberwolves, Rob Perez, Bleacher Report.