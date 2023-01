Cette confrontation entre les Golden State Warriors, champions en titre, et les Memphis Grizzlies, deuxièmes de la Conférence Ouest, a tenu toutes ses promesses. De l’intensité, un scénario haletant, des stars au rendez-vous… Et nous ne sommes pas encore en avril !

Qu’est-ce qu’on l’attendait, ce choc entre les deux meilleurs amis de la Conférence Ouest (lol). Deux équipes qui ont célébré ensemble l’esprit de Noël lors du dernier Christmas Day (ptdrrr). Deux équipes qui ont eu des mots très sympathiques l’une pour l’autre dans les heures d’avant-match (BHOUHAHAHA PLIÉ EN HUIT). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on n’a pas été déçu. Cettre rencontre entre les Warriors et les Grizzlies avait parfaitement sa place en tête d’affiche de cette soirée de Rivals Week, n’en déplaise à Draymond Green. Les scores de All-Star Game, ce n’est pas ici. Le premier quart-temps, remporté 24-22 par les Dubs, donnait ainsi le ton de cette rencontre qui sentait bon les Playoffs.

22-8 RUN FOR BOYS FROM BEALE ST 〽️ pic.twitter.com/SSnqgK1tOu — Memphis Grizzlies (@memgrizz) January 26, 2023

Les batailles de postseason, ce sont déjà les stars qui prennent leurs responsabilités. Stephen Curry (34 points à 4/8 du Golden Gate Bridge), Ja Morant (29 points, 12 passes décisives) et Klay Thompson (24 points à 5/10 du parking) l’ont fait. Évidemment, il faut aussi un supporting cast au rendez-vous. Côté Grizzlies, Desmond Bane (20 points), Brandon Clarke (19 points à 8/10 au tir), Jaren Jackson Jr. (17 points) et Santi Aldama (13 points avec un perfect au tir) ont répondu présent, rendant le collectif performant malgré l’absence de Steven Adams. Côté Warriors, c’est Andrew Wiggins qui manquait à l’appel, laissant Jordan Poole (21 points) et Jonathan Kuminga (13 points) prendre le relais.

Mais que seraient les joutes de Playoffs sans leurs scénarios haletants dans le money time ? Et bien là aussi, on a été servis cette nuit. À 14 secondes du buzzer, sans Stephen Curry, exclu pour deux techniques, ni Jaren Jackson Jr., coupable de 6 fautes, Klay Thompson assomme les Grizzlies d’un missile à 3-points. +2 pour les Warriors. Huit secondes plus tard, Ja Morant lui répond en envoyant Brandon Clarke au alley-oop. Mais alors que l’on se dirige vers une prolongation, Jordan Poole profite d’un placement coupable de Ziaire Williams en défense pour claquer le game-winner sur une remise en jeu à 1 seconde du terme.

Ainsi s’achèvera cette bataille digne du mois d’avril (et on ne dit pas ça parce que ce match était une blague). L’issue est cruelle pour les Grizzlies, mais les Nounours ont montré au champion en titre que, oui, il y avait matière à rivaliser dans le Tennessee. Rendez-vous en Playoffs pour la suite ?