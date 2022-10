Dernier volet de la mini-série All-Access, petite douceur offerte par la FFBB pour nous permettre de suivre de l’intérieur le parcours de l’Équipe de France féminine à la Coupe de Monde 2022. Focus aujourd’hui sur la sortie en quarts des Bleues, mais aussi et surtout sur un avenir plein de promesses.

Les images du match face à la Chine on les connait, mais toujours agréable de revivre rapidement un match aussi engagé, aussi rythmé, et qui ne s’est finalement joué à pas grand chose face à l’une des meilleures équipes au monde. Il aura manqué un peu de jus aux Françaises, quelques titulaires aussi il faut bien le dire, mais la sortie en quarts des Bleues n’est en rien une déception compte tenu de ce qui aura été proposé pendant une grosse semaine à Sydney. Le moment phare de ce dernier All-Access australien ? Le vestiaire français après la défaite, d’abord félicité par le nouveau boss Jean-Aimé Toupane, conscient qu’il a mis la main sur un groupe qui peut aller très loin, puis surtout celui de la capitaine Sarah Michel, obligée de motiver encore un peu plus ses troupes en vue, déjà, des prochaines échéances. Oui il y a des larmes, mais les promesses sont là pour l’Euro 2023 et les Jeux Olympiques de Paris. Il y a de la jeunesse (Marine Fauthoux et Iliana Rupert sont des… 2001), il y a de l’expérience et des filles qui claqueront à Paris leur Last Dance en sélection (Gruda, Miyem, Michel ?), il y a le LeBron de la FFBB (Gabby Williams) et tout un reservoir de jeunes joueuses à même de dominer – au moins – l’Europe dans les années qui viennent.

De grands moments vécus à Sydney grâce à cette équipe de France, qui débarquait sans trop de repères et qui part avec quelques certitudes, et au moins celle d’un groupe qui est né en Australie. Allez vite, la suite.