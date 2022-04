Victor Wembanyama n’a que 13 matchs d’EuroLeague dans les guibolles mais il a déjà des allures de vétéran. Pour la dernière de la saison de l’ASVEL dans la plus belle compétition européenne, la Licorne a tenu à marquer le coup en améliorant plusieurs records personnels contre Milan.

Longtemps embêté par des blessures bénignes cette saison, Victor Wembanyama est en train d’exploser dans cette fin de campagne 2021-22. De plus en plus responsabilisé par son coach, T.J. Parker, l’intérieur continue de nous faire la démonstration de toute sa palette technique. En défense, il est déjà craint par tous les meilleurs guards du continent quand ils le voient switcher sur eux au large. Cela se concrétise notamment par une domination du classement des meilleurs contreurs avec 2,2 blocks en 17 minutes de moyenne et encore une rejection bien clutch dans la dernière minute ce jeudi. Mais pour refermer le rideau sur cette saison d’EuroLeague de l’ASVEL à l’Astroballe, c’est surtout en attaque que le crackito s’est illustré face à la troisième meilleure équipe de la Ligue. On le savait capable de planter de loin mais, jusque-là, l’adresse n’était pas trop au rendez-vous pour le géant qui a logiquement marqué la majorité de ses points sous le cercle cette saison. C’est donc ce qu’il s’est attelé à corriger avec la manière lors de ses deux derniers matchs, en championnat contre Le Portel ce dimanche (25 points à 3/4 de loin) puis face à Milan hier soir (18 points à 4/5 depuis la place Bellecour), ses nouveaux records personnels dans les deux compétitions.

Les highlights offensifs de la career-night de Victor Wembanyama 🇫🇷 ce soir. 18 points et 6 rebonds à 4/5 à 3 points. Ce joueur est pas normal #Euroleague #ASVEL pic.twitter.com/YaflbUefpy — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) April 7, 2022

Les rares observateurs qui n’ont pas encore été conquis par le phénomène Victor Wembanyama vont rapidement devoir changer de disque. Le favori de la Draft 2023 vient de montrer que sa réputation n’est pas surfaite et qu’il peut aussi évoluer sur les ailes du haut de ses 2m20 et avec ses 2m35 d’envergure. En pick-and-pop ou sur catch-and-shoot, du côté gauche ou du côté droit, Wemby a fait tomber la pluie sur l’Astroballe face à la meilleure défense d’EuroLeague hier soir. La concurrence peut déjà soupirer car il n’est encore qu’au début de son développement et les perspectives d’avenir sont assez flippantes. Avec une dernière année prévue à Villeurbanne pour continuer sa progression dans le calme, le natif du Chesnay pourrait vite devenir injouable dans nos contrées avant d’aller se confronter à de nouveaux défis aux States en 2023-24. En tout cas, on n’a pas fini d’entendre parler de Wemby et les scouts NBA risquent d’être de plus en plus nombreux à fréquenter les tribunes de l’Astroballe pour voir de plus près les prochaines dingueries du prospect français.

On parle d’un joueur qui va peut-être motiver certaines équipes NBA à tanker dès le début de la saison prochaine pour avoir une chance de le récupérer à la Draft. Un once in a lifetime qui ne fait rien comme les autres et qui pourrait bouleverser le visage de la Ligue à son arrivée chez l’Oncle Sam. Le conditionnel reste de mise mais Victor Wembanyama est déjà une formidable raison d’être heureux.