Team USA révèle le roster complet de sa Select Team

Alors que la Coupe du Monde débute dans pile un mois, Team USA, qui a annoncé son roster il y a plusieurs semaines, vient de dévoiler la composition de sa Select Team. On ne vous spoile pas les noms, mais disons que l’équipe pourrait faire peur à quelques sélections nationales !

Après avoir appris au compte-goutte les noms principaux de ce groupe par le biais des insiders, on connaît désormais les quatorze joueurs qui accompagneront Team USA dans sa préparation au Mondial 2023.

Parmi eux, on compte onze joueurs actuellement en NBA, dont certains top picks de Draft comme Cade Cunningham, Jalen Green, Chet Holmgren ou Keegan Murray… sans oublier les pépites Jalen Duren, Herb Jones et Jalen Williams. Bref, que des jeunes ultra-talentueux à qui viennent s’ajouter trois joueurs plus expérimentés et actuellement sans contrat en NBA : Eric Mika, John Jenkins et Langston Galloway.

Tous ces hommes seront les sparring partners des douze joueurs américains sélectionnés pour disputer le Mondial. Présents au training camp qui débutera le 3 août prochain, ils auront pour rôle de les challenger dans un cadre plus compétitif qu’un entrainement classique. Ils feront également office de réservistes et pourront intégrer l’effectif principal en cas de blessure. Le Hall of Famer Grant Hill, aujourd’hui directeur général de Team USA, s’est montré très satisfait de la liste des joueurs retenus.

“Nous sommes confiant sur le fait que notre Select Team va faire du bon travail pour préparer l’équipe principale à la Coupe du Monde 2023. Nous avons un bon mélange de jeunes joueurs NBA et de joueurs qui nous ont aidé à nous qualifier pour le Mondial. Ils joueront tous un rôle important dans notre succès à Manille (lieu de la compétition).”

À noter que deux joueurs, Naz Reid et John Jenkins, ont fait partie de la Select Team pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Cade Cunningham, Jalen Duren, Chet Holmgren, Payton Pritchard et Quentin Grimes ont quant à eux déjà porté le maillot de Team USA avec qui ils ont décroché plusieurs médailles chez les juniors. L’entraîneur de la Select Team a également été annoncé, il s’agit du coach du Orlando Magic, Jamahl Mosley.

L’intégralité de la Select Team des Etats-Unis est connue, et c’est plutôt pas mal pour un groupe de réservistes. Quand on sait que cette équipe est souvent un tremplin pour intégrer le groupe principal par la suite – Mikal Bridges, Jaren Jackson Jr. et Anthony Edwards en ont notamment fait partie – on se dit qu’on devrait revoir certains d’entre eux dans les années à venir !

Source : USA Basketball, Basket News