Matthew Strazel et Yves Pons nouveaux sparring partners de l’Équipe de France

À la suite des forfaits de Jaylen Hoard et d’Ousmane Dieng, Yves Pons et Matthew Strazel rejoignent l’Équipe de France en tant que sparring partners pour préparer le mondial en Asie qui démarrera à la fin du mois d’août. Les Bleus se sont retrouvés hier soir à Pau où ils entameront leur préparation vendredi.

Petits ajustements en équipe de France. Ousmane Dieng et Jaylen Hoard initialement prévus pour participer à la préparation au Mondial sont blessés et laissent leurs places à Yves Pons et Matthew Strazel en tant que sparring. Le staff tricolore a communiqué le programme de préparation qui démarrera dès vendredi à Pau avec les 12 joueurs retenus pour la compétition ainsi que 5 partenaires d’entrainement :

Vincent Collet a annoncé les 12 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde FIBA 2023

Les 5 sparring partners après les ajustements liés au blessures sont donc : Joël Ayayi, Hugo Benitez, Bodian Massa, Yves Pons et Matthew Strazel.

La préparation démarrera donc vendredi dans le Béarn avec en ligne de mire un premier match de préparation le 31 juillet face à la Tunisie.

Direction Montpellier ensuite pour affronter le Monténégro. Les Bleus iront ensuite à Orléans pour parfaire leurs automatismes collectifs et monter en puissance. Matchs face au Vénézuela puis la Lituanie que la France affrontera une deuxième fois à Vilnius avant de s’envoler pour le Japon où la préparation se terminera avec des matchs face au Japon puis l’Australie avant de définitivement lancer le Mondial le 25 août face au Canada à Jakarta (Indonésie).

Un gros mois de préparation démarre donc pour nos Bleus, qui pourront compter sur les jeunes loups français pour les pousser au maximum.

Source texte : Équipe de France de Basket