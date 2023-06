Équipe de France : la liste des 12 pour la Coupe du Monde 2023 !

Vincent Collet a dévoilé ce soir, lors de l’émission Tout le sport sur France 3, la liste des 12 joueurs qui participeront à la Coupe du Monde 2023 avec l’Équipe de France. TrashTalk était sur place et on part sur du plutôt classique en termes de roster, et des Bleus qui joueront encore une fois pour aller chercher la plus belle des médailles.

Dans exactement deux mois, à trois apéros près, la France démarrera sa Coupe du Monde du côté de Jakarta, et y affrontera au premier tour le Canada, la Lettonie et le Liban.

Un premier tour qui devra servir de répétition pour la suite mais là n’est pas l’actu du jour puisque ce dont on parle aujourd’hui c’est de… la liste dévoilée il y a quelques minutes par Vincent Collet, la liste des 12 qui tenteront d’aller ajouter une médaille au palmarès déjà bien fourni de l’EDF. Ces douze Bleus qui sont-ils ? Les voici les voilà, et on en parle juste après :

🇫🇷 L’ÉQUIPE DE FRANCE QUI IRA AU MONDIAL 2023 !! 💪

SYLVAIN FRANCISCO

NANDO DE COLO

FRANK NTILIKINA

ELIE OKOBO

EVAN FOURNIER

YAKUBA OUATTARA

TERRY TARPEY

NICOLAS BATUM

GUERSCHON YABUSELE

MATHIAS LESSORT

MOUSS FALL

Sylvain Francisco qui voit là récompensées sa belle saison et ses grosses sorties lors des dernières fenêtres FIBA, Mathias Lessort – tout juste signé par le Panathinaïkos – qui remplace Vincent Poirier (le grand absent ?) dans la raquette et, la surprise du chef, Yakuba Ouattara, champion de France avec Monaco et qui disputera lui aussi son premier gros championnat avec les Bleus, alors que Frank Ntilikina continue d’avoir la confiance de Vincent Collet malgré des saisons assez pauvres en termes de temps de jeu et que cinq joueurs serviront jusque-là de sparring partners de luxe :

Voilà pour les 12 qui partiront en Asie au mois d’août, un roster assez défensif mêlant expérience et nouvelles têtes. Et vous, vous en pensez quoi ?

