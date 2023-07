Jeudi soir, le média américain The Athletic nous révélait la création d’une équipe réserve pour aider Team USA dans sa préparation pour le Mondial de basket qui débute dans un mois. Quatre nouveaux noms viennent de s’ajouter à la liste des hommes qui vont jouer les sparring partners de Tyrese Haliburton, Jaren Jackson Jr. et compagnie.

Toujours très bien informés, Adrian Wojnarowski d’ESPN et Shams Charania de The Athletic continuent de nous lâcher des news sur le roster de Team USA cet été. Cade Cunningham, Chet Holmgren, Keegan Murray, Jalen Green, Jalen Williams… et désormais Payton Pritchard, Trey Murphy, Naz Reid et Quentin Grimes, voilà une partie des joueurs qui accompagneront l’équipe américaine dans sa préparation à la Coupe du Monde. Un joli casting qui pourrait même prétendre à disputer la compétition et à gifler quelques sélections, c’est dire la taille du réservoir de talent aux Etats-Unis.

New Orleans’ Trey Murphy and Minnesota’s Naz Reid will also be part of the USA Basketball Select Team for FIBA World Cup training camp in Las Vegas next month, sources tell ESPN. https://t.co/DvdOKJqtJM

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 21, 2023

New York Knicks guard Quentin Grimes will participate on the U.S. Select Team among group of rising Americans who will join Team USA camp in August for FIBA World Cup, sources tell @TheAthletic @Stadium. Grimes averaged 11.3 points as a full-time starter for Knicks last season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 21, 2023

Ce groupe appelé Team USA Select Team rejoindra l’équipe principale au training camp à partir du 3 août à Las Vegas. Les sparring partners auront pour but de challenger les joueurs dans un cadre un peu plus compétitif qu’un entraînement classique. À noter qu’ils font aussi office de réservistes et pourront intégrer l’effectif principal en cas de blessure d’un joueur. Austin Reaves se fait la cheville ? Hop, c’est Jalen Green qui débarque à sa place ! On ne le souhaite évidemment pas, mais cet exemple montre bien la profondeur du réservoir américain.

Une annonce plus complète de cette équipe réserve est attendue d’ici quelques jours de la part de la sélection américaine. Qui sait, on pourrait encore voir de jolis noms apparaître !

Source : ESPN, The Athletic