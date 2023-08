C’est parti pour le gros récap du jour pour cette Coupe du Monde 2023 ! Huit matchs encore aujourd’hui, avec quelques bons moments et des favoris qui assurent un max. Vous n’avez pas pu suivre tout ça ? On vous en parle tout de suite ci-dessous. Vous étiez là toute la journée devant l’écran ? On vous en parle quand même. Let’s go !

Les résultats du jour

Soudan du Sud – Porto Rico : 96-101

: 96-101 Cap Vert – Géorgie : 60-85

: 60-85 Jordanie – Grèce : 71-92

: 71-92 Iran – Brésil : 59-100

: 59-100 Slovénie – Venezuela : 100-85

– Venezuela : 100-85 Serbie – Chine : 105-63

Team USA – Nouvelle-Zélande : 99-72

Espagne – Côte d’Ivoire : 94-64

Une partie de zinzin entre Soudan du Sud – dont c’était le premier match en Coupe du Monde – et Porto Rico. Prolongation, suspense : téma la régalade. Carlik Jones (Bulls) signe la meilleure performance de l’édition 2023 (pour le moment) avec 38 points. Dommage, les Portoricains gagnent à la fin mais quelle rencontre.

Que dire d’autre ? Team USA assure, l’Espagne aussi. Statuts de favoris assumés pour les uns et les autres. La Slovénie ne déroge pas à la règle avec une victoire face au Vénézuela. Luka Doncic a collé 37 points, Luka Doncic a tout fait ou presque… de quoi nous inquiéter si jamais son pays doit faire sans lui pour la suite de la compétition. La Chine s’est fait rafaler par la Serbie, et ce n’est pas Kyle Anderson (0 points, 0/9 au tir) qui les a disons… aidés.

Point noir du jour : la grosse blessure de Raul Neto (Brésil), qui l’écarte définitivement du tournoi. Fait chier.

Les classements

Le programme de demain