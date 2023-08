La Slovénie de Luka Doncic faisait son entrée en scène aujourd’hui dans la Coupe du Monde. Leur premier adversaire ? Le Vénézuela. Un adversaire parfait pour que Lulu s’échauffe bien comme il faut. La star des Mavericks a envoyé points dans une victoire acquise en grande partie de son fait.

Aujourd’hui, Luka Doncic s’est amusé. Il a envoyé 37 points, 7 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 1 contre. Une ligne grand comme ça, avec quelques tirs à 3-points, en step back sivouplé. Son point fort ? Toujours la capacité a provoquer des fautes. Un 13/16 qui régale à ce niveau là. On ajoute aussi les passes à l’aveugle… bref, un beau récital. Rien à dire.

Luka dishing out no-look dime! 👀#FIBAWC x #WinForSlovenia pic.twitter.com/KMDKU0lFtO

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Toutefois, le tableau n’est pas parfait partout. On pouvait s’y attendre, c’est une donnée qui s’est vérifiée face au Vénézuela. Mais de quoi parle-t-on ? Et bien de la dimension de la Slovénie quand Luka Doncic est – ou non – sur le parquet. En première mi-temps, alors que les Vénézuéliens jouent leur carte à fond, les Slovènes avancent sur courant alternatif, les bons et mauvais passages étant régulés par la présence en jeu du numéro 77.

Un exemple ? Prenons les quelques secondes avant la mi-temps. La formation européenne ne mène que par quatre petits points quand Doncic rentre sur le terrain. Tout de suite ? 5 points d’affilée, sans personne pour venir le contester efficacement en face. Il faudra un shoot façon Ave Maria de Jhornan Zamora pour laisser in extremis le Vénézuela dans la course. Tout ça pour dire qu’il y a une vraie interrogation sur cette équipe, une fois placée face à un favori, concernant sa capacité à tenir la baraque sans 40 minutes de Luka sur le terrain.

🇻🇪 Jhornan Zamora drains the Tissot #BuzzerBeater from way downtown! 😱🤯 #FIBAWC x #WinForVenezuela pic.twitter.com/GrZYUg79O5

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

Le Vénézuela a fait ce qu’il a pu, et malgré une première mi-temps pleine de vaillance, le groupe sud-américain s’est effondré en seconde période. Dans le dur physiquement, ils n’arrivent pas à empêcher l’écart de se creuser pour atteindre la vingtaine d’unités d’écart. Une distance confortable pour que Luka aille se reposer tranquillement. N’oublions pas la belle performance de Mike Tobey pour ouvrir sa Coupe du Monde, Monsieur Propre aujourd’hui : 21 points à 9/9 au tir, 5 rebonds. Rendez-vous désormais lundi pour Luka et sa clique, face à la Géorgie à 13h30.

Source : FIBA