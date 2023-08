Le match France – Canada à la sauce Intersport : un pur moment de basket avec Famille Bleue !

Ce vendredi, Intersport organisait une nouvelle édition de son programme “Famille Bleue“, rassemblant des passionnés de sport autour des différentes Équipes de France. Coupe du Monde de basket oblige, l’enseigne s’est établie le temps d’un après-midi dans une salle de basket pour permettre aux fans de balle orange de vivre un moment unique. Même si la France s’est pris une belle piquette.

Un espace sublime – Call of Ball, Sainte-Luce-sur-Loire – et des animations qui vous filent l’envie de signer une licence de basket sans même connaître la règle du marcher. Bon on avoue, tout le monde la connaissait puisque Intersport a choisi de convier à cet événement “Famille Bleue” des fans du cuir orange. Et aussi d’y inviter TrashTalk, histoire que l’on voit un peu de quel bois les fans se chauffent pour nos Bleus.

Ah oui. “Famille Bleue” là, kézako ? Et bien Famille Bleue est un programme proposé par Intersport pour soutenir les différentes Équipes de France, notamment en sports collectifs. Un bien beau moyen de créer de l’engouement. Au programme de cet après-midi ? Un peu de shooting sur les différents paniers mis à disposition par l’établissement, puis un temps d’échange avec un ancien de l’Équipe de France de basket. L’invité du jour ? Cédric Ferchaud, local de l’étape qui a été formé à… Chambretaud, en Vendée. Ouais, les ultras complètement fous dont nous vous avions parlé il y a quelques mois.

Quelques questions, le moyen d’apprendre que Cédric faisait partie du groupe des “déconneurs” lors de son passage en Équipe de France, mais aussi d’en savoir un peu plus sur les coulisses, comme notamment les petites habitudes de Tony Parker – appeler Thierry Henry en détente – par exemple. Sa relation avec la NBA, sa vision du jeu actuel… un p’tit moment bien sympathique pour ceux qui aiment les anecdotes et le basket.

Posé pour regarder France-Canada et vous ? pic.twitter.com/rzHXflwLJG

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) August 25, 2023

Eh, mais c’est vrai qu’on est venu voir un match hein ! Ça tombe bien, car tout est prévu. Le parterre de canapés et de chaises longues pour que tout le monde soit en dé-tente, et c’est parti. Quelques pronostics, histoire de dire qu’on est bien sûr tous pour la France. Et puis une première mi-temps avec les quelques membres présents du Kop France en délire, les jeunes du BC Basse-Goulaine (club partenaire Intersport invité pour l’événement) qui les suivent dans leurs chants.

Sur le terrain, Evan Fournier et Mathias Lessort sont garants de cette bonne ambiance à plusieurs milliers de kilomètres. Le Canada ne lâche rien, et à la moitié du chemin, toute la salle y croit plus que jamais. “Faut faire gaffe à Shai” estiment les jeunes juste devant notre canap’, alors que M’sieur Ferchaud nous livre son analyse de la première période. Et bah, qu’ils auront eu raison. Poussés par leur superstar, les Canadiens vont mettre les Bleus dans une sauce façon sirop d’érable. La “Famille Bleue” ne déchante pas, toujours poussée par son kop de poche très actif, mais doit admettre que ce match est désormais bien mal embarqué. -15, -20, -30… Addition particulièrement salée, que toute la salle aura pourtant l’occasion d’effacer grâce à un concours de tir pour remporter un maillot dédicacé de l’Équipe de France signé par tout le groupe de Vincent Collet. Le genre de déco qui vous permet de flex à vie, on va pas se mentir.

Et puis aussi rapide et positif qu’ait été ce moment de basket partagé, l’heure vient de se quitter. Avec un seul petit mot : merci Intersport, parce que ça régale. Et puis merci le basket, vecteur d’une ferveur très loin de s’éteindre.