Timing parfait à moins de deux heures du quatrième match des Bleues dans cette Coupe du Monde 2022. Le Japon se profile à l’horizon, ce sera dur, très dur, mais en attendant un peu de bonne humeur avec les derniers insides de l’EDF offerts par les caméras de la FFBB.

Ça commence avec des larmes de joie, d’émotion, et entre nous tout ça est vraiment trop choupi. Céline Dumerc qui annonce aux filles que la traditionnelle remise officieuse des maillots sera gérée par les proches des joueuses, on y voit les chéris et chéries, les familles, les mamans, les papas, les copains et les bébés. Qu’est-ce qu’on se sent faible tout d’un coup, mais heureusement et très vite on se sent très fort, on LES sent très fortes avec les images de cette magnifique victoire face à l’hôte australien en ouverture. L’introduction parfaite pour une compétition de cette envergure, et à peine le temps de féliciter les Bleues qu’on retrouve la grande absente de cette CDM, Marine Johannes, et qu’on se rend compte si besoin était qu’en plus d’être une balleuse hors norme MJ a aussi un humour à faire les Grosses Tetes. Restée avec le groupe malgré son forfait, Marine ambiance sur le bord du terrain et c’est là aussi la marque d’un groupe qui vit bien, c’est cliché mais c’est surtout très vrai, enfin il nous semble.

La suite ? Une galère sans nom face au Canada mais un coach qui préfère en retenir le positif. Bref, il est 6h10 et nous sommes le 26 septembre 2022, la France est à 2-1 dans sa phase de groupe et jouera le Japon à 8h, pour une revanche des derniers Jeux et, surtout, pour une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde.