La saison NBA n’a même pas encore repris, et on se disait que le sort restait beaucoup trop tranquille avec Markelle Fultz pour le moment. La poisse continue pour le meneur du Magic d’Orlando qui devra observer une période de repos indéterminée. Son corps ne le laissera donc jamais en paix.

Tout simplement cauchemardesque, la carrière NBA de Markelle Fultz ne sera donc jamais épargnée par les blessures. Après ses galères bien connues à l’épaule depuis son arrivée en NBA chez les Sixers, Fultz réussissait plus ou moins à lancer sa carrière après son transfert au Magic. Il tourne à 11,9 points, 3,2 rebonds et 5,2 passes de moyenne en 3 saisons à Orlando (mais seulement 98 matchs), toutefois, une rupture des ligaments croisés du genou gauche est venue mettre un terme à la saison 2020-2021 prometteuse de l’ancien crack des Huskies de Washington. Son retour était attendu de pied ferme pour cette saison, et le front-office de la franchise de Floride a maintenu sa confiance en son joueur en lui offrant un contrat de 50 millions de dollars sur 3 ans en 2021. Malheureusement il va encore falloir attendre un peu pour voir le meneur à l’œuvre, comme l’a annoncé le Magic d’Orlando sur son compte Twitter.

UPDATE: Markelle Fultz has suffered a fracture in his big left toe.https://t.co/JavBo7wq4R — Orlando Magic (@OrlandoMagic) September 25, 2022

Avant même le début de saison, on sait déjà que Markelle Fultz va manquer le training camp du Magic qui démarre mardi, et peut-être même le début de la saison régulière en NBA. La « bonne nouvelle » si on peut appeler ça comme ça, c’est que les dommages subis ne nécessitent pas d’opération. Il devra tout de même porter une botte de protection pour immobiliser son orteil, et son retour sur les parquets sera également conditionné par sa réaction aux traitements et à la rééducation. Mais en général, il faut compter au moins un mois et demi le temps de bien consolider la blessure… Ça commence à sentir le sapin pour Fultz qui espérait démarrer la saison dans le 5 majeur, et qui va donc malheureusement devoir oublier l’idée. Jalen Suggs et Cole Anthony s’occuperont donc des postes 1 et 2 pendant que RJ Hampton sera la doublure.

La carrière de Markelle Fultz commence doucement mais sûrement à avoir des allures de bust. Les blessures à répétition continuent de freiner ce joueur rempli de potentiel, mais qu’il n’exploitera peut-être jamais. On dirait bien que le marabout de Paul Pogba s’est trompé de cible…