Quel match, quel match ! Pour la première rencontre du Soudan du Sud en Coupe du Monde, on peut dire que les néophytes ont décidé de soigner leur entrée. Un match jusqu’au bout de la prolongation face à Porto-Rico, une fin de quatrième quart complètement folle… vive le basket !

Quelle première. Un match comme on en voit que rarement dans une telle compétition, surtout au stade de la première phase de poules. Le contenu du match ? Une rencontre disputée, parfois hachée, qui nous rappelle que nous n’avons pas devant nous deux nations du Gotha mondial, mais deux équipes qui en veulent et qui ont un désir de victoire dont certains feraient bien de s’inspirer pour éviter d’en prendre à nouveau 30.

D’un côté, les NBAers Wenyen Gabriel (Lakers) et Carlik Jones (Bulls) pour le Soudan du Sud. De l’autre, un nom qui résonne bien en France, Tremont Waters, pour Porto Rico. De quoi nous animer un samedi matin un peu gueule de bois post “belle branlée” ? Ouais, et pas qu’un peu. À vrai dire, si l’ensemble du match est disputé, c’est surtout la fin de la rencontre qui va rendre la partie particulièrement intéressante.

Absolute madness in the final seconds of regulation between Puerto Rico and South Sudan 🔥

We’re headed to OT in Araneta!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/dUh9TlKaFV

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 26, 2023

78-81 en faveur de l’équipe des Caraïbes, les compagnons de Wenyen Gabriel sont face au mur. C’est son pote de NBA, Carlik Jones, qui prend la gonfle. Il attend l’écran en haut du terrain, plonge dans l’axe… allume à 3-points face à l’arc. Ficelle. La salle explose, c’est fou ! S’en suit une réaction bafouillée des Portoricains, qui trouvent deux lancers après un cafouillage monstre dans la raquette. Sous pression, Ismael Romero envoie deux tranches de pain de mie se heurter sur l’arceau, prolongation. Une prolongation qui sera bien mieux négociée par Porto Rico, qui prend les devants pour ne plus les lâcher. MVP du match ? Tremont Waters, au bon souvenir des Mets 92.

Pour le Soudan du Sud, déception certes, mais motif de fierté. Ils viennent de signer le plus beau match de la compétition jusqu’à présent. Pour une première dans leur histoire, une victoire aurait été assurément plus satisfaisante, mais la Coupe du Monde est loin d’être finie !

Source : FIBA