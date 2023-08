Bronny James souffre d’une malformation cardiaque

Un mois après son arrêt cardiaque, Bronny James se rétablit progressivement, à son rythme. Dans le même temps, il est particulièrement bien suivi par plusieurs établissements médicaux, qui ont analysé son accident pour en déterminer les causes. Bronny souffre ainsi d’une malformation cardiaque.

Victime d’un arrêt du coeur alors qu’il s’entraînait avec son université, le fils de LeBron James, Bronny James, a été suivi par différentes cliniques et hôpitaux, afin d’obtenir un diagnostic précis et de trouver la raison de cet accident, rare pour un jeune en si bonne santé. Hier soir, la famille James a communiqué pour éclaircir la situation. Analysé par le Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, la Mayo Clinic et le Atlantic Health-Morristown Medical Center dans le New Jersey, l’accident de Bronny est finalement dû à une malformation cardiaque. C’est ainsi que l’explique le communiqué de la famille, relayé par ESPN.

“Il s’agit d’une malformation cardiaque congénitale significative sur les plans anatomique et fonctionnel, qui peut être traitée et qui le sera. Nous sommes très confiants quant au rétablissement complet de Bronny et à son retour au basket dans un avenir très proche. Nous continuerons à fournir des informations aux médias et nous réitérons respectueusement la demande de la famille de respecter sa vie privée.”

Une nouvelle qui tend vers le rassurant, puisque cette malformation peut être traitée. De là à voir Bronny prochainement sur les parquets ? Sans doute pas dans un futur immédiat, mais peut-être dans quelques mois. Un moyen de rassurer aussi le monde du basket quant à sa capacité potentielle à revenir au haut niveau, lui qui rêve de rejoindre papa en NBA et qui est éligible dès la prochaine Draft.

Source : ESPN