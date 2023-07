Éligible à une énorme prolongation de contrat, Jaylen Brown n’a toujours pas signé son extension avec les Celtics. Les discussions ont même été mises sur pause ces derniers jours, JB quittant les États-Unis pour l’Europe. Mais elles devraient reprendre dès la semaine prochaine selon le Boston Globe.

En Espagne pendant quelques jours pour assumer ses responsabilités de vice-président de l’association des joueurs (NBPA), Jaylen Brown est de retour à Boston. Il a notamment été aperçu du côté de Dorchester, le plus grand quartier de la ville, pour participer à la décoration d’un terrain de basket auprès de la communauté locale. Et dès la semaine prochaine, JB va reprendre contact avec sa franchise des Celtics pour discuter de sa prolongation de contrat, qui continue de se faire attendre.

With Jaylen Brown now back in Boston from his NBPA retreat in Spain, contract talks will resume next week, according to a league source. #Celtics.

— gary washburn (@GwashburnGlobe) July 21, 2023

Pour rappel, Jaylen Brown est éligible à une extension pouvant monter jusqu’à 304 millions de dollars sur cinq ans, ce qui représenterait le plus gros contrat jamais signé en NBA. D’après les dernières nouvelles, la franchise et le joueur veulent continuer l’aventure ensemble, mais des détails restent à régler avant de trouver enfin un accord.

Des détails qui pourraient notamment concerner la présence d’une player option sur la dernière année, et d’autres éléments mineurs qui accompagnent habituellement des négociations. Bref, rien qui ne devrait faire dérailler les discussions, et la prolongation de Jaylen Brown semble surtout n’être qu’une question de temps. De plus, au vu de l’implication de plus en plus forte de JB auprès de la communauté de Boston, on le voit mal porter un autre maillot que celui des Celtics à l’avenir.

Les deux camps ont jusqu’au mois d’octobre pour trouver un terrain d’entente.

Source texte : The Boston Globe

Jaylen Brown here in Dorchester this morning for a court redesign at the Fenelon Street playground. pic.twitter.com/wWDMJeLyLR

— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) July 21, 2023

Jaylen Brown speaks to the community of Dorchester as he did a redesign of the basketball court at the Fenelon Street playground:

“As long as I’m here, things like this will continue [to happen].”#Celtics pic.twitter.com/IE7Tm35Trs

— The Celtics Files (@CelticsFiles) July 21, 2023