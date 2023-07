Après 20 ans d’absence, le SlamBall était de retour hier soir sur les antennes d’ESPN. Et comme prévu, le show et les highlights étaient au rendez-vous !

Quelle bonne idée pour animer notre été de fan de basket que de ramener le SlamBall. Bon ok, on n’est pas sur le même niveau de compétitivité que ce qu’on a l’habitude de regarder, mais ça reste bien sympa à mater un soir de juillet quand la NBA commence à nous manquer. Et ça tombe bien, la première saison de SlamBall débutait hier soir à Las Vegas. Avant de se faire les (nombreux) highlights de la nuit, petite présentation de cette noble discipline.

SlamBall, we've missed you 💥 pic.twitter.com/xEtZGgmPLG

Né en 2000 aux États-Unis, le SlamBall est un sport collectif qui allie basket, football américain et gymnastique. Le principe est simple, marquer des paniers (jusque-là, tout va bien) à l’aide de trampolines installés sous chaque panier. Chaque équipe est composée de quatre joueurs : deux attaquants, un milieu et un défenseur (celui qui se fait postériser une action sur deux).

Parce que oui, le dunk est l’action principale de cette discipline, et les paniers marqués après un saut sur le trampoline rapportent 3 points, contre 2 pour les paniers classiques. Les matchs sont découpés en quatre quart-temps de cinq minutes, avec, comme au basket, une limite de temps par possession : 15 secondes.

Vous l’aurez peut-être deviné, les contacts sont monnaie courante dans ce sport où il est même autorisé de tamponner un joueur qui n’a pas le ballon. Seuls les plaquages en l’air sont interdits. Les joueurs sont équipés en conséquence pour se protéger des accidents… ce qui n’empêche pas le SlamBall d’être une véritable machine à highlights. On vous laisse vous émerveiller devant les meilleures actions de la soirée.

Oh ok pic.twitter.com/H1JSG4x2Jh

THE ONLY LEAGUE WHERE YOU CAN HIT LIKE THIS pic.twitter.com/FFMaXKaSSZ

DOUBLE DOINK pic.twitter.com/ZU4lVzAjp5

Good god pic.twitter.com/pRE2i40lMv

Pour parler un peu compétition, ce sont huit équipes qui vont s’affronter durant tout l’été dans cette première saison de SlamBall. À l’issue des 57 rencontres disputées, les quatre équipes les mieux classées seront qualifiées pour les matchs des Playoffs, qui auront lieu du 15 au 17 août. De quoi se mettre en jambes avant le Mondial de basket qui débutera une semaine plus tard !

Mais n’allons pas trop vite, le SlamBall est encore en phase de reprise et rien ne dit qu’il parviendra à s’installer sur la durée sur la scène sportive. La discipline a tout l’été pour séduire les fans et convaincre les investisseurs et diffuseurs. Il faudra en tout cas attendre un peu pour regarder du SlamBall depuis la France, puisqu’il n’est actuellement diffusé que sur la chaîne américaine ESPN.

On va donc se contenter des highlights pour le moment, et c’est déjà pas mal !

Source texte : SlamBall