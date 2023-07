C’est l’été, et durant l’été, LeBron James a l’habitude de voyager pour se faire quelques kiffs persos. Quelques jours après avoir été aperçu à Porto Rico pour un match de basket, le King était de retour hier à Miami – où il a passé quatre ans de sa carrière NBA – pour assister aux grands débuts de Lionel Messi avec l’équipe floridienne. Une chose est sûre, il n’est pas reparti déçu.

La soirée a commencé par une chaude accolade entre LeBron et Messi. Elle s’est terminée par un but somptueux du génie argentin, avec le King en tribunes pour le saluer.

Pour les grands débuts de Lionel Messi avec l’Inter Miami hier, LeBron James faisait partie des nombreuses célébrités présentes pour l’occasion. Positionné près du terrain, pas loin de Serena Williams et Kim Kardashian, James était comme tous les fans à l’intérieur du Drive Pink Stadium : impatient de voir le septuple ballon d’or en action pour la première fois avec sa nouvelle équipe, afin d’immortaliser ce moment à part dans l’histoire du soccer aux États-Unis.

Et comme si souvent quand il est attendu, Lionel Messi a offert un moment magique en inscrivant le coup-franc victorieux dans les arrêts de jeu du match, faisant ainsi exploser tout un stade acquis à sa cause.

Juste “INCROYABLE!!!!”, pour reprendre les mots du King.

Greatness knows greatness.@KingJames in the house! #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/Ox2YIodqbg

— Major League Soccer (@MLS) July 21, 2023

GOAT things. 😏

Messi x @KingJames pic.twitter.com/HBtkucee4w

— Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

INCREDIBLE!!!! 🐐 https://t.co/fEhhXSZRAx

— LeBron James (@KingJames) July 22, 2023

Never thought I would see LeBron, Messi, Kim Kardashian, and Serena Williams all in one photo pic.twitter.com/1Fx0LzLnQP

— Lakers Lead (@LakersLead) July 22, 2023