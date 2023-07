Ayo Dosunmu reste aux Bulls pour 3 ans et 21 millions de dollars

Trois semaines après le début de la Free Agency, le cas Ayo Dosunmu faisait partie des principaux dossiers encore à régler. C’est désormais chose faite : le jeune joueur des Bulls reste à Chicago.

La nouvelle a été annoncée par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Le contrat ? 21 millions de dollars sur trois ans, ce qui donne un salaire annuel avoisinant les 7 millions par an. Pour rappel, Ayo Dosunmu était agent libre restrictif, lui qui sort de sa deuxième saison avec les Bulls.

Restricted free agent G Ayo Dosunmu has agreed on a three-year, $21 million deal to stay with the Chicago Bulls, agent Mike Lindeman of @excelbasketball tells ESPN. pic.twitter.com/whY8tifPLA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 21, 2023

Enfant de Chicago et formé à l’université d’Illinois, Ayo Dosunmu continue donc l’aventure dans sa franchise de cœur.

Début juillet, on avait parlé d’un potentiel intérêt des Raptors à son égard, après le départ de Fred VanVleet. Finalement, rien ne s’est matérialisé avec les Dinos, mais on se demandait quand même si Ayo possédait encore un avenir chez les Bulls, qui ont recruté le meneur vétéran Jevon Carter à l’intersaison tout en prolongeant Coby White. Visiblement, la réponse est oui, et la nouvelle absence prolongée de Lonzo Ball (forfait pour toute la saison prochaine) est probablement l’une des raisons qui expliquent cette prolongation de contrat.

Au cours de ses deux premières saisons NBA, Ayo Dosunmu – 38e choix de la Draft 2021 – s’est imposé comme un élément qui compte dans la rotation de Billy Donovan, avec des stats de 8,7 points, 2,8 rebonds et 2,9 passes à plus de 50% au tir, le tout en quasiment 27 minutes par match. Apprécié notamment pour sa défense, Ayo a joué 157 matchs NBA dont 91 comme titulaire.

__________

Source texte : ESPN