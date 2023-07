Alors que les rumeurs autour d’un transfert de Zach LaVine ont été nombreuses cet été, l’arrière est toujours à Chicago. La raison ? Les Bulls demanderaient beaucoup aux équipes intéressées.

Avec la prolongation de Nikola Vucevic, les Bulls se dirigent pour le moment vers un statu quo cet été. Lonzo Ball va passer une saison supplémentaire à l’infirmerie et la paire DeRozan-LaVine n’a pas bougé. Pourtant, le double vainqueur du Dunk Contest a été annoncé plus d’une fois dans les rumeurs. Il se murmurait même que Chicago était ouvert à un départ de son All-Star de 28 ans. Sixers, Blazers, Knicks, plusieurs équipes ont été citées comme potentielles destinations mais à aucun moment le dossier n’a semblé proche d’aboutir. Selon Fred Katz de The Athletic, les Bulls demanderaient un prix “énorme” pour transférer leur joueur.

The Knicks contacted the Bulls about Zach LaVine this summer, but the asking price was “giant,” a source told @FredKatz.

The two sides, according to league sources, never got close.https://t.co/h23HJatvWB pic.twitter.com/mqOYPtr5zj

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) July 20, 2023

Si la contrepartie exacte n’est pas précisée par l’insider, il semblerait qu’il s’agisse de la raison pour laquelle les Knicks notamment se seraient retirés des négociations. Leur proposition étant trop éloignée des exigences de Chicago.

Reste à savoir si les Bulls ont les yeux plus gros que le ventre ou si la franchise a tout simplement changé son fusil d’épaule concernant Zach LaVine, qui tournait à 24,8 points, 4,5 rebonds et 4,3 passes de moyenne la saison passée. L’arrière est sous contrat jusqu’en 2027 et il touchera 40 millions de dollars la saison prochaine.