Ce n’est un secret pour personne : Zach LaVine est prêt à quitter Chicago et les Bulls sont prêts à se séparer de lui. Le problème, c’est qu’il n’intéresse pas grand monde sur le marché des transferts actuellement…

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui nous donne la dernière update sur le dossier Zach LaVine. Et l’insider a été assez clair sur la situation :

“Actuellement, il n’y a aucun marché pour Zach LaVine.”

Oh, c’est brutal ça. Vous vous demandez peut-être comment un tel désintérêt est possible pour un joueur double All-Star (2021, 2022) et qui tourne à plus de 24 points de moyenne sur l’ensemble de sa carrière aux Bulls.

Raison numéro 1 : son contrat

Zach LaVine possède un salaire de 40 millions de dollars cette année et a encore quatre années de contrat (en comptant la saison actuelle) pour un montant total de 180 millions (avec une player option à 49 millions sur la dernière année). Un sacré pactole !

Raison numéro 2 : son historique de blessures

Actuellement blessé au pied, Zach LaVine a connu pas mal de pépins durant sa carrière, en particulier au genou gauche (rupture d’un ligament en 2017, opération en mai 2022). C’est forcément source d’inquiétude alors qu’il s’approche très sérieusement de la trentaine.

Raison numéro 3 : son niveau actuel

Au milieu du désastre que représentent les Bulls cette saison, Zach LaVine réalise sa saison la moins productive (21 points de moyenne) depuis 2018, et ses chiffres à l’efficacité offensive (44,3% au tir, 33,6% à 3-points) sont en baisse. Problématique pour un mec qui n’apporte pas grand-chose d’autre que du scoring.

Vous mettez tout ça ensemble et vous obtenez un profil qui refroidit quasiment tous les dirigeants intéressés par ses services.

“Les dirigeants se demandent, ‘Est-ce que LaVine peut vraiment avoir un impact positif sur les résultats ?’. Surtout au vu de son salaire et avec le nouveau salary cap, où vous vous demandez : ‘Peut-il être notre meilleur joueur ? Non. Notre deuxième meilleur joueur ? Non. Il peut être notre troisième meilleur joueur, mais sommes-nous prêts à le payer autant pour ça ?’. Que ce soit pour LaVine ou pour les Bulls, il faut qu’il commence à bien jouer et qu’il aide Chicago à gagner s’ils veulent obtenir un transfert.” – Woj

“Bien jouer et aider Chicago à gagner”, voilà quelque chose qu’on a un peu du mal à imaginer.

Les Bulls tentent de trouver des ouvertures sur le marché des transferts mais ils ne sont clairement pas en position de force aujourd’hui pour négocier. Peut-être que ça changera au fur et à mesure qu’on s’approche de la trade deadline de février, période durant laquelle certaines franchises peuvent tenter un gros coup pour booster leurs chances en vue de la deuxième partie de saison.

Source texte : ESPN

"There is not a market for Zach LaVine right now."@wojespn with the latest on LaVine and the Bulls 👀 pic.twitter.com/r4stqcKkor

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 1, 2023