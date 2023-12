Tyrese Haliburton : “J’en ai marre d’être un loser”

Absolument exceptionnel depuis le début de la saison, Tyrese Haliburton est la première raison qui explique pourquoi Indiana possède un bilan positif à l’heure de ces lignes. Mais après deux défaites de suite, le maestro des Pacers pense qu’il doit faire encore plus pour porter son équipe vers la win.

Les matchs perdus commencent à peser sur le moral de Tyrese Haliburton.

Après une belle entame de saison, les Pacers d’Hali restent sur cinq défaites en sept rencontres. Parmi elles : deux revers à domicile contre Toronto et les faibles Blazers, à chaque fois après des fins de matchs serrées. Et puis il y a eu cette défaite à Miami jeudi, où Indiana a craqué en deuxième mi-temps avec notamment 45 points encaissés dans le dernier quart-temps.

Après cette rencontre en Floride, où Haliburton a terminé avec… 44 points et 10 passes, le meneur d’Indy a exprimé sa frustration actuelle.

“Je ne vais pas vous mentir, je veux juste aller en Playoffs. Les récompenses individuelles, c’est cool, et j’ai déjà accompli beaucoup de choses individuellement. J’ai été All-Star, ce qui était mon principal objectif en arrivant en NBA. J’ai évidemment encore beaucoup de choses à accomplir individuellement, mais le succès individuel ne signifie rien à ce stade. Je veux juste gagner, j’en ai marre d’être un loser, donc je dois faire un meilleur boulot pour trouver des moyens de gagner.”

Tournant à 27 points et quasiment 12 passes de moyenne cette saison, le tout avec une efficacité diabolique (52% au tir, 45% de loin, 88% aux lancers), Haliburton a déjà trouvé de nombreux moyens pour faire des Pacers une équipe compétitive. Il est même l’une des armes offensives les plus redoutables de la NBA actuelle. Ce qui fait surtout défaut à Indiana aujourd’hui, c’est la défense en mode portes ouvertes et parfois l’exécution en fin de match. En tant que leader et meneur de l’équipe, Hali a forcément une responsabilité à ce niveau-là, mais le terme “loser” n’est clairement pas adapté au bonhomme. Quoi qu’il en dise.

Tyrese Haliburton had a historic November 👏 pic.twitter.com/tqlXYTmTM4

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) December 1, 2023

Oui, Hali n’a pas encore goûté aux Playoffs depuis son arrivée en NBA en 2020. Et oui, il ne possède aucun titre collectif sur son CV, excepté un titre de Champion du Monde U19 avec Team USA (2019). Mais il suffit de le regarder jouer au basket pour comprendre qu’il sublime n’importe quel collectif. C’est ce qui fait de lui un winner dans l’âme.

Tyrese aura l’opportunité de le prouver à tout le monde – et surtout à lui-même – lors de la phase finale du In-Season Tournament début décembre, et en continuant de porter les Pacers vers un bilan positif dans la compétitive Conférence Est.

__________

Source texte : Indiana Pacers