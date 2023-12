Calendrier de l’Avent 2023 (24 souvenirs à la sauce TrashTalk) : 2 décembre – le titre de la France à l’Euro 2013

Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on enchaîne avec un souvenir glorieux pour la France, retour en 2013 !

Le premier titre continental de la France dans la discipline nommée basketball. La consécration pour la génération de Tony Parker. Un match remporté 80-66 contre la Lituanie, malgré un début dominé par des adversaires très adroits à 3-points. Les hommes de Vincent Collet maîtrisent en répondant agressivement sous le panier. La défense est assurée, les Lituaniens sont asphyxiés dans toutes leurs tentatives d’approcher le cercle. Avec la même envie que lors du match contre l’Espagne en demi-finale, les basketteurs tricolores prennent le meilleur sur leurs adversaires. Et récupèrent leur première couronne européenne. Un titre mérité pour une génération dorée. Le seul jusqu’à aujourd’hui, mais le futur s’annonce… brillant.