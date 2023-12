Zach LaVine absent une semaine à cause d’une blessure au pied

Forfait hier contre les Bucks, Zach LaVine ne rejouera pas avant une bonne semaine. Une absence qui tombe alors que les rumeurs autour d’un futur transfert continuent d’animer l’actu du côté de Chicago…

Le pied droit de Zach LaVine fait des siennes. Déjà absent le 22 novembre dernier à Oklahoma City, l’arrière des Bulls n’avait joué que 24 minutes contre Boston mardi, et est resté sur la touche jeudi contre Milwaukee. On apprend désormais via Shams Charania de The Athletic qu’il ratera une semaine de compétition.

Difficile de ne pas placer cette absence dans le contexte actuel entourant Zach LaVine et les Bulls.

Ce n’est un secret pour personne, l’avenir de LaVine à Chicago s’écrit en pointillé, les Bulls et l’arrière étant ouverts à un futur transfert. L’ancien All-Star ne semble pas épanoui chez les Taureaux, qui ont perdu 8 de leurs 10 derniers matchs. Ironie du sort : Chicago a battu Milwaukee hier sans LaVine, et aussi sans DeMar DeRozan.

Avec cette absence, Zach LaVine manquera minimum les trois prochains matchs face aux Pelicans (2 décembre), aux Hornets (6 décembre) et aux Spurs (8 décembre).

