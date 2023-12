Cette année sur TrashTalk, on a décidé de respecter la tradition… sans pour autant se péter le bide. On part donc sur un calendrier de l’Avent un peu spécial, dans lequel vous ne retrouverez pas des chocolats mais bien des souvenirs de rédaction, des souvenirs de fans, voire un peu des deux. 24 fenêtres à ouvrir, 24 souvenirs, 24 belles manières de foncer jusqu’à Noël, et aujourd’hui on démarre par un souvenir dont se seraient bien passé les fans… des Spurs.

Ce tir est pour beaucoup d’observateurs le tir le plus clutch de l’histoire des Playoffs. Un océan de larmes pour les fans des Spurs, un souvenir indélébile pour ceux du Heat. Un an plus tard le Spurs Basketball triomphera, mais en 2013 c’est bel et bien un vent venu de Floride qui souffle tout en haut de la NBA.

Le contexte ? Les Spurs mènent 3-2 face au Heat lors des Finales NBA. Ils mènent 3-2 et 94-89 après que Tony Parker ait fait parler son spin-move à 30 secondes du buzzer et de la bague, après que Manu Ginobili ait transformé trois de ses quatre essais sur la ligne des lancers. La suite ? Fantastique pour South Beach, terrible pour San Antonio.

Mike Miller arrache un rebond offensif et sert LeBron James qui score du parking, 94-92, puis Kawhi Leonard ne rentre qu’un seul de ses deux lancers, 95-92 Spurs avec 20 secondes à jouer. La dernière action rentrera ensuite dans la légende, avec un shoot raté de LeBron, un rebond de Bosh et un tir venu d’ailleurs de Ray Allen, dans le corner et en extension totale, dans la tronche de Tony Parker qui rate ensuite le tir de la gagne au buzzer.

“REBOUND BOSH, BACK OUT TO ALLEN, HIS 3-POINTER, BANG”

Prolongation dans ce Game 6 mais on le sent, on le sait, les Spurs viennent de perdre le titre car les cinq minutes suivantes ne seront que masterclass défensive de Chris Bosh, et car le Game 7 verra LeBron James en coller 37 afin de donner son deuxième titre consécutif à Miami.

Aujourd’hui encore le shoot de Ray Allen reste gravé comme l’un des moments épiques de l’histoire de la NBA. Quel sentiment ce tir vous procure ? Ça dépend probablement de quelle franchise vous supportez…