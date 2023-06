Le 18 juin 2013, lors du Game 6 des Finales NBA entre le Heat et les Spurs, Ray Allen a marqué un 3-points légendaire pour sauver son équipe de Miami dans les dernières secondes de la rencontre. Un tir qui est resté dans les mémoires, et qui reste surtout comme le shoot le plus clutch de toute l’histoire de la NBA.

Des tirs légendaires lors des Playoffs, il y en a eu. Des shoots assassins qui font basculer un match voire carrément une série, on en a vu. Avant et après ce 18 juin 2013. Mais quand on parle de “tir le plus clutch” de l’histoire, le 3-points marqué par Ray Allen dans les derniers instants du Game 6 coche absolument toutes les cases de la clutchitude la plus extrême.

J’ai refusé de partager cette vidéo pendant 10 ans.

Mais pour le livre de @nicolasmeichel, je le fais aujourd’hui.

Pas merci Ray Allen, à retrouver dans “LES HEATLES”.pic.twitter.com/NZXmVuoP2p

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2023

Pour les petits nouveaux qui se demandent ce que signifie véritablement le terme “clutch”, sachez que ce dernier fait référence à la capacité d’un joueur à se montrer décisif, à faire la différence grâce à son sang-froid, dans un moment critique d’une rencontre. Le terme n’est pas propre au basket, mais c’est souvent au basket qu’il est le mieux illustré. Notamment à travers un panier dans les dernières secondes du money-time.

Dans l’histoire des Playoffs NBA, certains tirs sont vraiment restés dans les mémoires car ils ont été inscrits dans des moments de tension extrême, sur la plus grande des scènes, sous les yeux de toute la planète basket.

Magic Johnson sur la tête des Celtics lors du Game 4 des Finales NBA 1987, dans le mythique Boston Garden pour permettre aux Lakers de mener 3-1 dans la série et ensuite gagner le titre face à l’éternel rival.

It’s been 32 years and Magic’s baby hook shot is still one of the greatest Finals moments in NBA history. pic.twitter.com/asu8jok3TJ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 9, 2019

Michael Jordan face à Bryon Russell lors du Game 6 des Finales NBA 1998 à Utah, pour s’offrir un sixième titre NBA lors de son tout dernier match avec les Chicago Bulls.

22 years ago on this day, Michael Jordan hit the game winner on Bryon Russell in game 6 to win his 6th ring pic.twitter.com/aoRmPxNTjW

— NBA Retweet (@RTNBA) June 14, 2020

Kyrie Irving sur la tronche de Stephen Curry dans le Game 7 des Finales NBA 2016, pour donner un avantage décisif à Cleveland et boucler un incroyable comeback.

On this day in 2016… Kyrie Irving hit one of the most legendary game-winners in NBA History to complete a historic comeback and win Game 7 of the 2016 #NBAFinals! #NBA75 pic.twitter.com/UQWMRF20ut

— NBA History (@NBAHistory) June 19, 2022

D’autres tirs nous viennent également à l’esprit, notamment “The Shot” de Michael Jordan contre les Cavaliers en 1989 ou le panier improbable de Kawhi Leonard contre les Sixers 30 ans plus tard, à chaque fois pour remporter la série au buzzer dans un match éliminatoire de Playoffs. Mais à la différence des trois cités plus haut, c’était avant le stade des Finales NBA.

Le tir de Ray Allen, lui, a bien été inscrit en Finales. Et c’est spécifiquement le timing du shoot qui fait de ce dernier le tir le plus clutch de l’histoire.

Pourquoi le tir de Ray Allen lors des Finales 2013 est le shoot le plus clutch de l’histoire NBA

Alors bien évidemment, en matière de timing, les tirs légendaires de Magic, Jordan et Kyrie possèdent chacun leurs arguments. En rentrant son hook shot face aux Celtics, la légende des Lakers a fait basculer la série en faveur de Los Angeles dans les ultimes instants d’un Game 4 crucial. Quant à Jordan, il a permis à Chicago de passer devant à cinq secondes de la fin pour remporter le titre suprême. Enfin, Uncle Drew a donné trois points d’avance à Cleveland à 53 secondes du buzzer final (juste après le contre magistral de LeBron James), alors que les deux équipes étaient bloquées à 89-89 pendant plusieurs minutes dans un Game 7 irrespirable. Bref, difficile de faire mieux en matière de clutchitude.

Mais vous savez quelle est la grande différence avec le shoot de Ray Allen le 18 juin 2013 ? Un échec n’aurait pas été synonyme de mort subite.

Petit rappel du contexte entourant le tir de Ray Ray à la fin du Game 6 des Finales opposant Miami à San Antonio : les Spurs mènent 3-2 dans la série, ce qui signifie que le Heat doit absolument l’emporter pour rester en vie. Deuxième élément, LeBron James et ses copains sont menés dans les dernières secondes sur le score de 95-92, ce qui signifie que le Heat doit absolument marquer un tir primé pour ne pas mourir.

Traduction : Ray Allen n’a pas le droit à l’erreur au moment où il s’élance dans le corner pour prendre son tir.

That time when Ray Allen hit one of the most clutch shots in NBA Finals history 🤯

Spurs vs. Heat, 2013 NBA Finals Game 6 – 12pm ET on NBA TV! pic.twitter.com/joBPqhjvBs

— NBA TV (@NBATV) May 30, 2020

Si Magic Johnson rate son shoot face aux Celtics, la série passe certes à 2-2 mais les Lakers sont toujours en position de l’emporter.

Si Michael Jordan se plante dans les dernières secondes à Utah, les Bulls ont toujours l’opportunité de gagner le titre lors d’un Game 7.

Si Kyrie Irving voit son 3-points rebondir sur l’arceau à l’Oracle Arena, le score est toujours à 89-89 et tout reste à faire dans la dernière minute du match décisif opposant Cleveland à Golden State.

Par contre, si Ray Allen ne fait pas ficelle depuis le corner, le Heat perd son titre face aux Spurs et voit San Antonio célébrer sur son propre parquet.

Voilà spécifiquement pourquoi le shoot de Ray Ray est le plus clutch de l’histoire.

Comment LeBron a-t-il rejoint le Heat ?

Erik Spoelstra a coaché en D2 allemande ?!

Ray Allen avait-il préparé son shoot face aux Spurs ?

Toutes ces questions, vous aurez les réponses dans “LES HEATLES”, par @nicolasmeichel ! 📕 💛

PAR ICI ➡️ https://t.co/4qBOZj0XqW pic.twitter.com/Tv158rfjIi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2023

Au moment de prendre son tir, Ray Allen ne possédait pas ce confort de savoir qu’un potentiel échec pouvait déboucher sur une autre chance plus tard. Et même s’il n’a probablement pas eu le temps de réfléchir tellement la séquence est passée vite, il avait conscience qu’il était l’ultime espoir pour permettre à son équipe de rester en vie. Malgré cette pression extrême et l’incroyable difficulté accompagnant son shoot, ça a fait “BAAAAANG !”.

La victoire de Miami sur les Spurs lors du Game 7 des Finales 2013, synonyme de back-to-back pour les Heatles, a ensuite fait entrer le tir de Ray Allen à la postérité. Comme celui de Magic. Comme celui de Michael. Comme celui de Kyrie trois années plus tard. Mais avec une touche de clutchitude en plus.

La touche Ray Allen.

À lire également :