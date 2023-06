Dans l’histoire de la NBA, il y a certains moments qui représentent de tels tournants qu’on ne peut pas s’empêcher d’imaginer un scénario alternatif, en mode “What-If”. Le shoot légendaire de Ray Allen face aux San Antonio Spurs lors du Game 6 des Finales 2013 fait incontestablement partie de ceux-là. Que se serait-il passé en NBA si Jesus Shuttlesworth avait manqué son 3-points dans le corner ?

Voilà le genre de question qui peut amener d’éternelles discussions. Mais au lieu de partir dans tous les sens, au risque de vous perdre en cours de route, commençons par le plus évident et le plus indéniable.

Si Ray Allen rate ce shoot…

… le Heat s’incline 4-2 face à San Antonio en Finales NBA. Les Spurs du duo Tim Duncan – Gregg Popovich remportent le cinquième titre NBA de leur histoire, Tony Parker et Manu Ginobili ajoutent une quatrième bagouze sur leur CV, Kawhi Leonard devient champion NBA pour la première fois et Tracy McGrady – dans l’effectif des Spurs cette année-là – prend sa retraite avec une bague au doigt. Duncan, auteur d’un énorme Game 6 (30 points – 17 rebonds), termine MVP des Finales pour la quatrième fois de sa carrière et entre ainsi encore un peu plus dans la légende de son sport.

… LeBron James est crucifié en place publique. Malgré un quatrième quart-temps exceptionnel de sa part pour aider le Heat à remonter un déficit de dix points, le King a perdu plusieurs ballons cruciaux dans les deux dernières minutes, permettant à San Antonio de prendre cinq points d’avance à 30 secondes de la fin. Deux ans après avoir été moqué pour son choke en Finales NBA face à Dallas, LeBron est à nouveau au cœur des critiques pour sa tendance à craquer dans les moments importants. Résultat, sa legacy prend un très gros coup avec une troisième défaite en quatre participations à la grande finale.

… Les Heatles ne sont qu’à un seul titre remporté en trois ans. Au moment de sa formation à l’été 2010, le Big Three LeBron James – Dwyane Wade – Chris Bosh parlait de dynastie et comptait le nombre de titres qu’il allait remporter. “Not 1, not 2, not 3, not 4, not 5, not 6, not 7…” disait le King. Well, après la défaite contre Dallas et désormais celle contre San Antonio, les Heatles n’en sont qu’à un titre gagné en trois ans, un titre remporté face à la jeune équipe d’Oklahoma City en 2012, au terme d’une saison perturbée par un lock-out. Vraiment pas top comme bilan.

… Tout le monde oublie le rebond (et les contres) de Chris Bosh. Souvent dans l’ombre des superstars LeBron James et Dwyane Wade à Miami, Chris Bosh n’a pas le droit à son moment de gloire alors qu’il s’est arraché pour prendre un rebond crucial et donner une ultime chance au Heat de se sauver. Il n’a pas l’occasion non plus de lâcher deux blocks décisifs au cours de la prolongation, puisque prolongation il n’y a pas.

… Ray Allen ne devient pas l’homme le plus détesté de San Antonio. Bon, celle-là, elle est évidente. Pas besoin d’en rajouter.

Si Ray Allen avait raté ce shoot…

Ce qui est particulièrement kiffant avec les “What-If”, c’est qu’on peut laisser parler notre imagination et partir dans n’importe quelle direction. Alors voici ce qui serait arrivé à l’échelle de la NBA si Ray Allen avait manqué son shoot, à la sauce TrashTalk.

Le débat du GOAT entre LeBron James et Michael Jordan n’existerait pas (autant)

Qui est le plus grand joueur de l’histoire entre LeBron James et Michael Jordan ? Cette question qui anime au moins la moitié des débats NBA aujourd’hui n’en serait pas une sans le shoot mythique de Ray Allen. En effet, James aurait une bague de moins sur son palmarès (et “seulement” trois titres de MVP des Finales), portant son bilan en Finales à trois victoires pour sept défaites. Sachant que Michael Jordan a fini sa carrière avec six titres de champion et six titres de MVP des Finales sans jamais perdre sur la plus grande scène, la discussion ne serait pas aussi épicée qu’actuellement. D’autant plus qu’on n’aurait jamais vu la masterclass de LeBron lors du Game 7 des Finales 2013 face à San Antonio (37 points avec le shoot qui tue le match), qui a clairement boosté la legacy du King.

Le Oklahoma City Thunder aurait été champion NBA en 2014…

En remportant le titre en 2013, les Spurs ne seraient peut-être pas revenus aussi revanchards lors la saison suivante, quand ils ont détruit le Heat 4-1 en Finales NBA grâce à leur beautiful game. En effet, la douleur accompagnant le shoot de Ray Allen et la cruelle défaite qui a suivi a été l’une des principales sources de motivation des Spurs pendant la saison 2013-14. Sans elle, peut-être que le Thunder d’Oklahoma City aurait battu San Antonio cette année-là en Finales de Conférence Ouest, retrouvant ainsi le Heat en Finales NBA comme en 2012. Et cette fois, avec un Kevin Durant en mode MVP et un Russell Westbrook bien décidé à venger la défaite subie deux années auparavant, on peut imaginer OKC prendre le dessus sur un Heat vieillissant. Le Thunder remporterait ainsi son premier titre NBA, ce qui aurait pu pousser Durant à rester à Oklahoma City au lieu de partir à Golden State pour former une dream team à la Free Agency 2016…

… ou alors Tim Duncan et les Spurs auraient remporté un sixième titre

Mais connaissant les Spurs, ils auraient très bien pu revenir encore plus forts après le titre de 2013 dans le but d’accomplir un exploit encore jamais réalisé dans l’histoire de la franchise texane : gagner deux titres de suite. Imaginez deux secondes un scénario dans lequel San Antonio réalise le back-to-back face à une équipe de Miami en bout de course : Tim Duncan rejoint Michael Jordan avec six titres de champion en six Finales NBA, de quoi être encore plus haut dans la hiérarchie des meilleurs joueurs de l’histoire (Top 5 all-time ?). Tony Parker a une bague de plus, cinq au total, de quoi être nommé dans le Top 75 all-time de la Grande Ligue sept années plus tard. Gregg Popovich devient le troisième coach le plus titré de l’histoire (6) derrière Phil Jackson (11) et Red Auerbach (9). Et enfin, Kawhi Leonard – MVP des Finales 2014 – se baladerait aujourd’hui avec trois bagues de champion aux doigts.

Dwyane Wade n’aurait pas la même place dans l’histoire

Avec ses trois titres de champion NBA et sa belle performance lors du Game 7 des Finales 2013 face aux Spurs (23 points, 10 rebonds, 2 contres), Dwyane Wade est parfois considéré comme le troisième meilleur arrière de l’histoire NBA. Vous retirez ce titre de 2013 et sa place dans l’histoire ne serait probablement pas la même. Alors bien sûr, D-Wade serait tout de même considéré comme un grand de son sport grâce notamment à ses Finales exceptionnelles en 2006 face à Dallas, mais avoir trois bagues aux doigts au lieu de deux, ça change un peu la donne. Wade lui-même a déclaré un peu plus tard que son objectif était de gagner trois titres durant sa carrière.

L’ère Heatles serait perçue comme un gros flop

Le Heat serait sans doute revenu motivé en cas de défaite en 2013, mais difficile d’imaginer Miami remporter la bague l’année suivante tant l’effectif semblait vieillissant, tant les genoux de Dwyane Wade semblaient en fin de vie. Alors à moins d’un coup de poker de Pat Riley pour rebooster l’équipe autour de LeBron James (tiens, un autre “What-If” ça…), les Heatles auraient terminé avec seulement un titre remporté en quatre ans avant le départ du King vers Cleveland en 2014. Un bilan bien loin des rêves de dynastie de Pat Riley. Au vu des énormes attentes entourant le Big Three LeBron – Wade – Bosh, ce bilan serait clairement perçu comme un échec aujourd’hui, échec qui n’arrêterait pas de suivre Erik Spoelstra au cours de sa carrière alors que tout le monde chante ses louanges aujourd’hui. Et avec tout ça, on n’aurait peut-être pas eu l’ère des superteams – avec la création d’autres trios de stars – qui a tant caractérisé la NBA durant la dernière décennie.

