Le 18 juin 2013, lors du Game 6 des Finales entre le Heat et les Spurs, Ray Allen a marqué le shoot le plus clutch de l’histoire de la NBA, permettant ainsi à Miami d’égaliser dans les dernières secondes alors que San Antonio était prêt à déboucher le champagne. Un tir légendaire… qui n’aurait jamais dû compter aux yeux de certains.

“Sans aucun doute, il y avait ‘marcher’ sur le 3-points de Ray Allen.”

Dans les semaines qui ont suivi le shoot iconique de Ray Ray face aux Spurs, un certain Rick Barry faisait partie de ceux qui ont pointé du doigt l’arbitrage lors de cette incroyable séquence, qui a commencé avec un rebond offensif de Chris Bosh sur un raté de LeBron James, et qui s’est terminée par le tir à 3-points d’Allen en reculant. Légende controversée de la NBA, Barry n’a pas de lien particulier avec les Spurs, mais forcément beaucoup de supporters de San Antonio l’ont soutenu dans son analyse.

“L’arbitre a avalé son sifflet sur le tir égalisateur de Ray Allen. Sans aucun doute, il y avait ‘marcher’, il suffit de regarder le ralenti de la caméra aérienne. Il attrape la balle avec un pied, recule avec l’autre, puis ramène le pied qui était au sol pour ensuite tirer. C’est un ‘marcher’, vous ne pouvez pas bouger votre pied de pivot sans dribbler.”

Aux yeux de Rick Barry, Ray Allen a pris trois appuis avant de tirer. Et trois appuis au basket, c’est effectivement un “marcher”. Sauf que ça, c’est sa version. La version des arbitres, quant à elle, est différente.

Ce 18 juin 2013 à Miami, le corps arbitral était composé de Mike Callahan, Joe Crawford et Ken Mauer. Selon eux, Ray Allen n’est pas complètement en possession du ballon au moment il prend son premier appui pour reculer (quand il reçoit la balle de Chris Bosh), premier appui considéré alors comme un “gather step”, aussi appelé “pas zéro” chez nous. En NBA, prendre deux appuis après ce pas zéro est légal, et c’est ce qu’a fait Ray Allen aux yeux des officiels. Pour résumer, dans la version des hommes en gris, le vrai premier pas réalisé par Allen est celui où il pose son pied gauche derrière la ligne à 3-points, et le second quand il prend appui sur son pied droit pour ensuite dégainer.

Vous l’avez compris, c’est surtout une question d’interprétation au final. Ray Allen est-il en possession du ballon au moment où il a son pied droit au sol sur la passe de Chris Bosh ? Est-ce le pas un ou le pas zéro ? On vous laisse trancher.

À vitesse réelle, cela semble très difficile de siffler un “marcher”, surtout quand on voit la rapidité avec laquelle Ray Allen déclenche son tir. Et puis à la décharge des arbitres, qu’ils aient raison ou tort au final, ils devaient également surveiller le placement des pieds du sniper de Miami, pour voir s’ils sont bien derrière la ligne à 3-points au moment du tir.

Au final, chacun possède son avis sur la question du “marcher”, avis qui diffère sans doute beaucoup de San Antonio à Miami. Mais une chose est certaine : le shoot de Ray Allen a été accordé et est devenu le tir le plus clutch de l’histoire. Et ce n’est pas cette polémique qui va venir changer ça.

