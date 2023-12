Père et fils en NBA : la liste complète

Ce vendredi 1 décembre marque l’anniversaire de Gary Payton II, de quoi nous rappeler les illustres exploits de son papa le Glove. Comme les Payton, de nombreux pères et fils ont joué en NBA. Petite liste maison ci-dessous.

Ils portent le même nom, ont souvent des airs de famille bien prononcés et ils ont joué tous les deux en NBA. Petit moment famille en ce début décembre pour recenser tous les pères et les fils ayant évolué en NBA. Une liste à laquelle on ajoutera bientôt LeBron James et son fils Bronny. Pour le King, l’accomplissement serait même historique (quelle surprise n’est-ce pas) car aucun duo père – fils n’a jamais joué un match NBA en tant que joueur en même temps. Certains joueurs ont aussi pu jouer ou être adversaires du papa et du fils au cours d’une même carrière. Carmelo Anthony par exemple a joué avec Kenyon Martin et contre son fils quelques années plus tard.

NB : on a aussi intégré à notre liste certains joueurs qui ont fait partie de la ABA ou de la NBL. Les deux ligues ont été intégrées à ce qu’on appelle aujourd’hui la NBA donc les joueurs sont légitimes pour cette liste.

Liste des pères et fils ayant joué en NBA

Les Curry

Père : Dell Curry

Fils : Stephen Curry – Seth Curry

Les Thompson

Père : Mychal Thompson

Fils : Klay Thompson – Mychel Thompson

Les Walton

Père : Bill Walton

Fils : Luke Walton

Les Bryant

Père : Joe Bryant

Fils : Kobe Bryant

Les Barry

Père : Rick Barry

Fils : Brent Barry – Drew Barry

Les Hardaway

Père : Tim Hardaway

Fils : Tim Hardaway Jr.

Les Payton

Père : Gary Payton

Fils : Gary Payton II

Les Sabonis

Père : Arvydas Sabonis

Fils : Domantas Sabonis

Les Bol

Père : Manute Bol

Fils : Bol Bol

Les Love

Père : Stan Love

Fils : Kevin Love

Les Pippen

Père : Scottie Pippen

Fils : Scotty Pippen Jr.

Les Rice

Père : Glen Rice

Fils : Glen Rice Jr.

Les Robinson

Père : Glenn Robinson

Fils : Glenn Robinson III

Les Ewing

Père : Patrick Ewing

Fils : Patrick Ewing Jr.

Les Stockton

Père : John Stockton

Fils : David Stockton

Les Maravich

Père : Press Maravich

Fils : Pete Maravich

Les Brunson

Père : Rick Brunson

Fils : Jalen Brunson

Les Trent

Père : Gary Trent

Fils : Gary Trent Jr.

Les Horford

Père : Tito Horford

Fils : Al Horford

Les Rivers

Père : Doc Rivers

Fils : Austin Rivers

Les Dunleavy

Père : Mike Dunleavy

Fils : Mike Dunleavy Jr.

Les Nance

Père : Larry Nance

Fils : Larry Nance Jr.

Les Mikan

Père : George Mikan

Fils : Larry Mikan

Les Anthony

Père : Greg Anthony

Fils : Cole Anthony

Les Wilkins

Père : Gerald Wikins

Fils : Damien Wilkins

Les Wiggins

Père : Mitchell Wiggins

Fils : Andrew Wiggins

Les Harper

Père : Ron Harper

Fils : Ron Harper Jr.

Les Bibby

Père : Henry Bibby

Fils : Mike Bibby

Les Ferry

Père : Bob Ferry

Fils : Danny Ferry

Les Martin

Père : Kenyon Martin

Fils : Kenyon Martin Jr.

Les Schayes

Père : Dolph Schayes

Fils : Danny Schayes

Les Lucas

Père : John Lucas

Fils : John Lucas III

Les Paxson

Père : Jim Paxson Sr.

Fils : Jim Paxson Jr. – John Paxson

Les Grant

Père : Harvey Grant

Fils : Jerami Grant – Jerian Grant

Les Booker

Père : Melvin Booker

Fils : Devin Booker

Les Garland

Père : Winston Garland

Fils : Darius Garland

Les Manning

Père : Ed Manning

Fils : Danny Manning

Les Walker / Rose

Père : Jimmy Walker

Fils : Jalen Rose

Les Smith

Père : Jabari Smith

Fils : Jabari Smith Jr.

Les Smith (x2)

Père : Derek Smith

Fils : Nolan Smith

Les Temple

Père : Collis Temple

Fils : Garrett Temple

Les Szczerbiak

Père : Walt Szczerbiak

Fils : Wally Szczerbiak

Les Karl

Père : George Karl

Fils : Coby Karl

Les Howard

Père : Juwan Howard

Fils : Jett Howard

Les Drew

Père : Larry Drew

Fils : Larry Drew II

Les Henderson

Père : Gerald Henderson

Fils : Gerald Henderson Jr.

Les Matthews

Père : Wes Matthews

Fils : Wesley Matthews

Les Brewer

Père : Ronald Brewer

Fils : Ronnie Brewer

Les Griffin

Père : Adrian Griffin

Fils : A.J. Griffin

Les Parker

Père : Sonny Parker

Fils : Jabari Parker

Les Jackson

Père : Jaren Jackson

Fils : Jaren Jackson Jr.

Les Claxton

Père : Charles Claxton

Fils : Nic Claxton

Les Jones

Père : Wali Jones

Fils : Askia Jones

Les Davis

Père : Dale Davis

Fils : Trayce Jackson-Davis

Les Davis (x2)

Père : Terry Davis

Fils : Ed Davis

Les Davis (x3)

Père : Mark Davis

Fils : Johnny Davis

Les Crowder

Père : Corey Crowder

Fils : Jae Crowder

Les Cook

Père : Norm Cook

Fils : Brian Cook

Les Higgins

Père : Earle Higgins

Fils : Sean Higgins

Les Higgins (x2)

Père : Rod Higgins

Fils : Cory Higgins

Les Garrett

Père : Dick Garrett

Fils : Diante Garrett

Les Silas

Père : James Silas

Fils : Xavier Silas

Les Nembhard

Père : Ruben Nembhard

Fils : R.J. Nembhard

Les Mannion

Père : Pace Mannion

Fils : Nico Mannion

Les Daye

Père : Darren Daye

Fils : Austin Daye

Les Pressey

Père : Phil Pressey

Fils : Paul Pressey

Les Chapman

Père : Wayne Chapman

Fils : Rex Chapman

Les Edwards

Père : Bill Edwards

Fils : Vincent Edwards

Les May

Père : Scott May

Fils : Sean May

Les Ellis

Père : LeRoy Ellis

Fils : LeRon Ellis

Les Green

Père : Sidney Green

Fils : Taurean Green

Les Henry

Père : Carl Henry

Fils : Xavier Henry

Les Guokas

Père : Matt Guokas

Fils : Matt Guokas Jr.

Les Dumas

Père : Rich Dumas

Fils : Richard Dumas

Les Coffey

Père : Richard Coffey

Fils : Amir Coffey

Les Mount

Père : Pete Mount

Fils : Rick Mount

Les Piatkowski

Père : Walt Piatkowski

Fils : Eric Piatkowski

Les Kornet

Père : Frank Kornet

Fils : Luke Kornet

Les Perry / Houston

Père : Curtis Perry

Fils : Byron Houston

Les VanDeWeghe

Père : Ernie VanDeWeghe Jr.

Fils : Kiki VanDeWeghe

Les Van Breda Kolff

Père : Butch Van Breda Kolff

Fils : Jan Van Breda Kolff

Les Marble

Père : Roy Marble

Fils : Devyn Marble

Les Salvadori

Père : Al Salvadori

Fils : Kevin Salvadori

Les Walker

Père : Samaki Walker

Fils : Jabari Walker

Les Wagner

Père : Milt Wagner

Fils : Dajuan Wagner

Les Rautins

Père : Leo Rautins

Fils : Andy Rautins

Les McGuire

Père : Al McGuire

Fils : Allie McGuire

Les Hosket

Père : Bill Hosket Sr.

Fils : Bill Hosket Jr.

Les Price

Père : Tony Price

Fils : A.J. Price

Les Russell

Père : Walker Russell Sr.

Fils : Walker Russell Jr.

Les Winslow

Père : Rickie Winslow

Fils : Justise Winslow

Les Taylor

Père : Jeff Taylor

Fils : Jeffery Taylor

Les Young

Père : Michael Young

Fils : Joe Young

Les Washington

Père : Duane Washington

Fils : Duane Washington Jr.

Les Washburn

Père : Chris Washburn

Fils : Julian Washburn

Les Vroman

Père : Brett Vroman

Fils : Jackson Vroman

Les Vaughn

Père : David Vaughn Jr.

Fils : David Vaughn III

Les Murphy