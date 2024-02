Que vont faire les Bulls avec DeMar DeRozan ?

Si son nom ne revient pas souvent dans les rumeurs, DeMar DeRozan a tout du candidat idéal pour un transfert avant la trade deadline de ce jeudi. Petit zoom sur le dossier de l’arrière des Bulls.

DeMar DeRozan est dans la dernière année de son contrat. Il évolue dans une franchise de Chicago qui ne va nulle part. Il tourne encore à 22 points de moyenne à 34 ans et peut aider n’importe quel contender désireux de se renforcer.

Pour toutes ces raisons, DMDR est un nom à surveiller lors des deux prochains jours.

DeMar DeRozan is a player to monitor leading up to the trade deadline, per @ShamsCharania on @RunItBackFDTV.

The Bulls are open to fielding calls on DeRozan as extension talks went nowhere.

If DeRozan isn’t traded by Thursday, there’s a real possibility he walks in free agency. pic.twitter.com/07SMzFiSco

— Evan Sidery (@esidery) February 5, 2024

La question qu’on se pose, c’est que feront les Bulls avec l’ancien All-Star ?

D’un côté, on a des rumeurs qui disent que Chicago est à l’écoute des offres pour DeMar, les deux camps n’ayant pour l’instant pas trouvé de terrain d’entente sur une prolongation de contrat. Transférer DeRozan serait logique car ça permettrait aux Bulls de récupérer une contrepartie (potentiellement un premier tour de draft ?) au lieu de prendre le risque de le perdre contre peanuts cet été.

D’un autre côté, certains bruits de couloir nous laissent plutôt penser que Chicago souhaite le conserver à la deadline. Notamment dans l’optique de réentamer les discussions sur une extension, mais aussi pour garder l’équipe intacte lors de la deuxième partie de saison et éventuellement faire un coup (lol). Les Bulls sont actuellement 9e à l’Est (23 victoires – 27 défaites) et ont montré des choses pas inintéressantes sans Zach LaVine (blessé).

Chris Haynes on the #thisleague UNCUT pod said he hasn’t heard much about DeMar DeRozan on the trade front, “which leads me to believe he will be kept through the deadline and I would think that both sides would get back to the table and start trying to talk about an extension.”

— Drew Stevens (@lookwhatdrewdid) February 6, 2024

Le scénario à éviter pour Chicago, c’est évidemment celui dans lequel DeMar DeRozan part à la Free Agency cet été sans aucune contrepartie. Certes, les Bulls pourront lui offrir plus d’argent que la concurrence, et ils auront toujours la solution du sign-and-trade pour ne pas se retrouver complètement à poil. Mais la tactique est risquée.

Si DeRozan a indiqué par le passé sa volonté de finir sa carrière à Chicago, et que les Bulls semblent vouloir le conserver, c’est un mariage qui a de moins en moins de sens. Un mariage placé sous le signe de la médiocrité, où chaque camp ferait mieux de prendre une route différente. DeMar peut toujours aider un contender, tandis que Chicago a tout intérêt à appuyer (enfin) sur le bouton reconstruction. Alors pourquoi continuer ?

__________

Sources texte : The Athletic / Bleacher Report