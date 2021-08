Free Agency, envoyez les dernières rumeurs : Carmelo Anthony, Derrick Rose, DeMar DeRozan, ça s’agite en coulisses !

Oui on est actuellement en train de regarder du golf sur France 2, non les épreuves de trampoline n’ont absolument plus aucun secret pour nous, mais n’oublions tout de même pas que demain soir à minuit… notre cardio s’emballera au rythme des signatures en NBA. Eté incroyable s’il en est et à quelques heures de l’ouverture des Halles, voici le dernier point utile à qui veut l’entendre.

Et pour revoir tout ça en vidéo dans une update de presque deux heures… c’est juste ici !

🚨 Ça se confirme : à quelques heures du début de la Free Agency le scénario le + probable concernant Chris Paul est une prolongation à Phœnix à hauteur de 90 millions de dollars sur 3 ans. Run it back, maintenant que les Lakers ont Westbrook, CP3 devrait rester aux Suns. pic.twitter.com/1A06Wynlyw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Les Bulls vont devoir bosser pour obtenir Lonzo Ball : ça parle d’un deal à hauteur de 80 millions de $ sur 4 ans, mais cap space limité actuellement. Chicago doit d’abord gérer les dossiers Satoransky, Thad Young et Markkanen, pour que Lonzo soit signé dans le cap dès mardi. pic.twitter.com/TtiKjQnBwo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Des retrouvailles entre Derrick Rose et les Bulls restent d’actualité, mais la course aux guards va dicter la probabilité de ce scénario. New York doit régler sa question à la mène, Chicago aussi au niveau des titulaires, construction compliquée mais envisageable aux Bulls. pic.twitter.com/9IlgDrDCIa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Ce n’est pas anodin si les Knicks ont libéré de la place dans leur cap space jeudi soir à la Draft : DeMar DeRozan serait devenu une priorité. Signature improbable aux Lakers, Evan Fournier toujours sur les tablettes des Knicks, Dennis Schroder désormais disponible. pic.twitter.com/Z8tAe3WncS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Aujourd’hui, sur le dossier Kyle Lowry (dans le désordre) : – New Orleans offrirait 25 à 30 millions la saison

– Miami compte sur sa relation avec Jimmy Butler

– Les Sixers travailleraient sur un potentiel sign and trade

– Dallas et New York vont mettre la pression lundi pic.twitter.com/jhMsH9u2te — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Spencer Dinwiddie continue d’être la priorité des Wizards ce lundi, mais une option est entrée dans la danse : un sign and trade. Les Nets pourraient tenter de récupérer Kyle Kuzma et/ou Montrezl Harrell dans l’équation, dossier à suivre. pic.twitter.com/k3e3hj7KyF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Houston pourrait en effet signer Daniel Theis la semaine prochaine, reste à voir dans quel range financier. Certains parlent de 8 millions la saison, d’autres murmurent la mid-level exception à hauteur de 9,5 millions de $. Il y aura du monde sur l’Allemand. pic.twitter.com/m0YXjJhaH6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Les Bucks pourraient proposer un nouveau contrat de 2 ans à hauteur de 20 millions pour PJ Tucker, afin d’éviter qu’il signe ailleurs. Bobby Portis vient de décliner sa player option : Milwaukee aura de la concurrence sur le marché, du monde pour avoir son énergie du banc. pic.twitter.com/Sl3zpw0LBo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 L’arrivée de Tristan Thompson ne devrait pas changer les plans des Kings : prolonger Richaun Holmes est la priorité. Tandem d’intérieurs et d’XP pour aller dans le sens du discours récent à Sacramento, ça veut être compétitif. Spoiler : ils n’ont pas fini (Hield, Bagley). pic.twitter.com/YNAw92IHJt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Avec l’arrivée récente de Russell Westbrook, les Lakers pourraient s’intéresser à deux profils vétérans capables de sanctionner de loin : Rudy Gay et Carmelo Anthony. Marge de manœuvre assez faible, les Nets sont aussi sur Gay, mais un de deux pourrait bientôt atterrir à L.A. pic.twitter.com/NxrACUpHhW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Les Raptors vont se positionner sur plusieurs pivots : Jarrett Allen, Nerlens Noel et Zach Collins, entre autres. Toronto pourrait tout à fait être à 0/3, Allen devrait rester aux Cavs et Nerlens pourrait rester aux Knicks. Poste 5 à clairement renforcer côté Raptors. pic.twitter.com/AM7reKru3a — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 La question qui fâche : quel plafond salarial Miami est prêt à mettre sur une prolongation de Duncan Robinson ? Agent libre restreint, le sniper pourrait signer un gros contrat (Bertans / Harris), et le Heat doit savoir quel montant maximum ne pas dépasser / ne pas matcher. pic.twitter.com/nbDw7qd1gR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Miami est une des équipes qui intrigue le plus les GM de la Ligue avant cette Free Agency. Situation future compliquée vis-à-vis de la Draft (picks non garantis), team options à renoncer sur Dragic et Iguodala, que nous prépare Pat Riley pour rester compétitif à l’Est ? pic.twitter.com/PcgPEYZBa9 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Lou Williams pourrait prolonger à Atlanta sous la base d’un contrat vétéran minimum garanti. Belle demi-saison chez les Hawks, important dans le vestiaire et proche de la retraite, il pourrait partir discrètement en étant un 9eme homme de luxe à Atlanta. pic.twitter.com/AnJSKQcZHo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Certains ont dû voir une rumeur de deal Siakam / McCollum ces derniers jours : pas de discussions sérieuses actuellement entre Toronto et Portland. Les choses pourraient s’accélérer côté Portland avec la Draft de Scottie Barnes et le prix demandé par Philly pour Ben Simmons. pic.twitter.com/CN5pD0LHmZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

🚨 Les Wolves à surveiller dans les prochains jours, en ayant libéré de la place dans leur cap (trade Rubio). Gerson Rosas va continuer à viser de l’ailier fort complet (JaMychal Green), sachant que la piste Gallinari semble morte. PS : Leandro Bolmaro aux Wolves en octobre. pic.twitter.com/1nisslRhD4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021

Cory Joseph disponible, pour ceux qui aiment le Canada et les contours soignés. https://t.co/rPcOSFzMrS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 31, 2021