Preview Espagne – Slovénie : énorme choc pour conclure la phase de groupes, et un enjeu… encore plus énorme

Soyons clairs : on est sur l’une des plus grosses affiches de ces phases de poules. Luka Doncic face aux Espagnols, pour aller chercher la première place du groupe C, spoiler ça va être très lourd alors rendez-vous demain à 10h20, préparez le popcorn avec votre café parce qu’on devrait avoir droit à du GRAND spectacle.

D’un côté l’Espagne, championne du monde en titre, candidate au titre olympique, et on n’a… même plus besoin de vous les présenter. De l’autre l’équipe du prodige Luka Doncic, toujours aussi incroyable même pour ses tout premiers JO, un Luka qui compte bien taper La Roja et hisser les Slovènes à la première place de ce Groupe C, pour leurs… premières olympiades, aussi. Depuis le début du tournoi, les Espagnols paraissent facile, victorieux sans trop suer face à Rui Hachimura et ses potes qui les accueillaient gentiment à la maison, et face aux Argentins, en guise de remake de la finale du Mondial 2019, deux matchs gérés sans trop de problèmes. Avant le match de demain, les Ibériques arrivent donc invaincus pour affronter des Slovènes… eux aussi invaincus, car pour son entrée en lice dans la compet’, Luka s’est doucement échauffé, auteur de 48 points (!) face à l’Argentine avec la victoire en prime, avant un deuxième succès plus tranquille face aux Nippons.

Le premier gros défi pour Luka Magic est donc pour demain matin, 17h20 heure locale, mais on commence à connaître le bonhomme… plus l’exploit est grand, plus il est capable de le réaliser. Et puis Luka, ancien du Real Madrid on le rappelle, va retrouver quelques uns de ses anciens copains, à l’image du Majorquin Rudy Fernandez ou encore Sergio Llull. Face à ses anciens coéquipiers, le chouchou de Dallas aura à cœur de montrer aux papys de La Roja que le petit a grandi, mais des papys qui ne se laisseront pas faire pour autant, bien déterminés pour leur part à aller chercher cette win. Une première place à la clé ? Un match de grande classe espéré (+1 point rime). D’ailleurs, l’équipe qui en sortira perdante pourrait se retrouver sur le chemin des Bleus (ou de Team USA, ou de l’Australie, bruh). Lors du tirage au sort de demain nos tricolores pourraient pour leur part tomber sur le deuxième de ce groupe C, et on ne vous cache pas que ce n’est pas vraiment le scénario idéal.

Rendez-vous donc à 10h20 demain, pour l’un des matchs les plus hypants de cette fin de mois de juillet. Un match à enjeu, des équipes ambitieuses à la quête d’une médaille, des stars sur le parquet, la recette idéale pour avoir affaire à un numéro de haute voltige, à ne pas prendre au sens littéral du terme vu la détente de Pau Gasol.