La NBA Trade Deadline, c’est quoi en fait ?

Passage classique et incontournable pour les vieux loups de mer, la trade deadline et son fonctionnement peuvent être quelque chose de plus flou pour ceux qui viennent tout juste de monter dans le train de la NBA. La rédaction TrashTalk, très familière avec la grande famille de spécialistes Chiliens qui n’existent pas – les Sebastiano – vous propose une présentation rapide de cet événement qui peut bouleverser tout une saison. Oui oui.

TrashTalk : Bonjour, professeur.

Sebastiano Tradodedelino : Bonjour.

TT : Comment allez-vous ?

ST : Très bien. J’irais sans doute mieux si j’avais esquivé le piment sur la pizza achetée par mon collègue ce midi. D’ailleurs, je vous préviens que cette interview peut être coupée à tout moment par un passage aux toilettes.

TT : Compris. Parlez-nous maintenant de la trade deadline. C’est quoi, en quelques mots ?

ST : Bien. Alors, la trade deadline, c’est tout simplement, comme son nom l’indique, le dernier jour de la saison où les équipes sont autorisées à s’échanger des joueurs. Après, il faudra faire avec ce que vous avez jusqu’à la fin !

TT : Oh, d’accord. Mais, si les franchises NBA peuvent s’échanger des joueurs depuis le début de la saison, pourquoi est-ce qu’elles attendent le dernier jour autorisé pour le faire ?

ST : Parce que les dirigeants d’équipes attendent très souvent la mi-saison pour ajuster leurs effectifs. Aucun intérêt (hormis cas exceptionnel, notamment situation relationnelle irréversible entre un joueur et son équipe, coucou James Harden), de transférer des joueurs après seulement un mois de compétition. De plus, il faut aussi voir la situation en grand. La NBA, c’est 30 équipes ! Certaines vont attendre que d’autres lancent les hostilités, pour faciliter leurs affaires, et vice-versa. L’idée principale derrière ces transferts est d’ajuster au mieux son effectif en fonction des résultats et des objectifs.

TT : Vous auriez un exemple ?

ST : Oui ! Regardons les Lakers. Cette saison, les résultats sont loin d’être ceux qu’ils attendaient. Il s’agit donc de l’une des équipes les plus attendues sur le marché, pour recruter notamment des joueurs capables d’apporter de vraies garanties dans le jeu, et leur permettre de remonter le classement en vue des Playoffs, qui arriveront assez vite ensuite.

Autre exemple ? Les Hornets. Là, c’est une situation presque inverse. Leur équipe est “trop” compétitive. Comprenez par là qu’elle possède des joueurs assez solides pour gagner des matchs, alors que la franchise souhaite à l’inverse s’enfoncer dans le classement pour maximiser ses chances à la Draft. Des joueurs solides, c’est également une monnaie d’échange très précieuse pour des équipes de type Lakers, dont nous venons de parler. Envoyer ce genre de profil à des équipes ayant une absolue nécessité de se renforcer est souvent une vraie opportunité d’ajouter des choix de Draft dans son portefeuille, rien n’est offert. C’est gagnant-gagnant !

À noter que dans certains cas, la trade deadline est aussi un moyen pour une équipe d’évacuer un contrat très lourd financièrement pour un joueur qui n’atteint pas ses objectifs.

TT : D’accord ! Et parfois, est-ce que cela peut tout changer dans la hiérarchie NBA alors établie ?

ST : Tout à fait ! L’année dernière, Kevin Durant a été transféré le matin du jour fatidique ! Les Suns sont alors devenus – sur le papier – l’un des favoris au titre NBA. Ils n’ont pas réussi à remporter le trophée, mais tout peut basculer !

TT : Attendez… on vient de voir qu’il y avait des matchs le soir de la trade deadline. Est-ce que ça veut dire que…

ST : Oui ! Des joueurs ont déjà été transférés alors qu’ils étaient sur le banc pendant un match. C’est notamment le cas d’Harrison Barnes, en 2019. Il a appris son transfert vers Sacramento alors qu’il était sur le terrain, avec le maillot des Mavericks !

Harrison Barnes was on the court for the Mavericks when reports came down that he was traded. pic.twitter.com/YnqCbW3cuV

— SportsCenter (@SportsCenter) February 7, 2019

TT : Incroyable. Je crois que nous avons compris. Et dites-nous, où est-ce qu’on peut suivre ça en direct ?

ST : Et bien sachez qu’un média nommé TrashTalk s’occupe de suivre en temps réel l’actualité sur tous ses réseaux (Twitter, Instagram, TikTok, Facebook) et sur son site internet. Une équipe de rédaction est constamment sur le qui-vive pour traiter la moindre rumeur concernant un potentiel transfert en construction.

Bon à savoir aussi : un live est prévu par ces messieurs Bastien, Alex et Simon, en direct du canapé ce jeudi. Tout se passera sur Twitch !

TT : Fabuleux ! Merci à vous.

ST : Avec grand plaisir. Veuillez m’excuser, je dois vraiment aller aux toilettes, mon caleçon en dépend…

Source : SportsCenter