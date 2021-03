La matinale de TrashTalk, spécial NBA Trade Deadline : on fait le point sur les dernières rumeurs, et y’a du matos !

Pour la NBA Trade Deadline du 25 mars prochain, TrashTalk a tenu à mettre en place un gros dispositif afin d’être à la pointe de l’actu, qui s’annonce particulièrement chargée dans les jours à venir. En plus du Allez, Café spécial deadline qui vous accompagnera tous les soirs, vous aurez également une matinale pour ne rien rater concernant les dernières rumeurs. Let’s go !

🚨 PJ Tucker dans le viseur des Bucks, du Heat et des Lakers. Les Nets, qui étaient dans la course, se sont rétractés en partant plutôt sur Blake Griffin. Denver sera aussi certainement dans la danse, Houston veut mener des négociations fermes pour lâcher le vétéran. pic.twitter.com/NHJipBeN90 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Buyout à venir pour Drummond ? Très compliqué pour Cleveland de trouver un partenaire de transfert. Les 3 équipes en pole-position pour signer Andre, s’il devient libre : Lakers, Nets et Knicks. New York pourrait même lui proposer une prolongation de contrat dans la foulée. pic.twitter.com/qz7fWvmwJT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

Denver, Houston et Detroit pourraient entrer dans la danse afin de récupérer Aaron Gordon à la deadline, selon @ChrisBHaynes. https://t.co/1itA6xLAFt — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Miami, Portland et Boston en première place pour récupérer LaMarcus Aldridge. Les Spurs espèrent réaliser un transfert d’ici le 25 mars. S’ils n’y arrivent pas (et réalisent un buyout), LMA sera appelé de partout. Heat, Blazers et Celtics actuellement en pôle position. pic.twitter.com/xVDCbEuYNk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 George Hill et Trevor Ariza pourraient être transférés d’ici le 25 mars. Deux vétérans qui ont connu les Playoffs à plusieurs reprises, deux joueurs qu’OKC pourrait garder (Hill top pour les jeunes). Sam Presti au boulot : et si on allait gratter un 357ème pick de Draft ? pic.twitter.com/zLZyzMwGGE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Harrison Barnes, priorité des Celtics sur cette trade deadline 2021. Beaucoup de rumeurs autour de Boston (as usual), mais Barnes serait au top de la liste de Danny Ainge, devant John Collins. Transfert le + réaliste, le + adapté aux besoins des Celtics, le + probable aussi. pic.twitter.com/TlbzaM7C2H — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Wayne Ellington : un second tour de Draft et on a un deal. Les Pistons discutent actuellement avec plusieurs franchises qui veulent le vétéran sniper (42% à trois points cette saison). Prix loin d’être exorbitant, quelqu’un se jettera dessus d’ici le 25 mars. pic.twitter.com/YMu1LzReUW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Gorgui Dieng est disponible sur cette trade deadline 2021. Le management des Grizzlies reçoit plusieurs calls et la valeur de Dieng a augmenté avec sa réussite au tir (48% à trois points cette saison). Contrat expirant, et on a réussi ce tweet sans mentionner la ville. pic.twitter.com/hc44r4JaZL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Des équipes essayeraient de récupérer Avery Bradley actuellement. Signé à Miami cet été, il n’a joué que 10 matchs mais a été adroit de loin (42%) et a apporté son expérience. Difficile de croire que le Heat le lâchera facilement, mais Pat Riley garde ses options ouvertes. pic.twitter.com/UC8VzaSwkX — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

Bataille intéressante entre les rapports de @sam_amick, qui parle d'une belle probabilité de voir Collins transféré à la deadline, et les propos de Schlenk qui a dit qu'il se voyait bien attendre cet été pour prendre une décision : matcher un contrat, sign and trade, etc. https://t.co/QJkGGRGDda — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Mo Bamba ou Khem Birch, qui sur le départ à la deadline ? Orlando veut développer Bamba et voir s’il peut devenir titulaire… s’il y a transfert de Vucevic. S’il n’y a pas, on continue d’y croire ? Birch a une belle cote et intrigue plusieurs franchises. Solide backup NBA. pic.twitter.com/fzSasFze8A — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Evan Fournier transféré à la deadline ? Le « plus probable » des joueurs à Orlando, selon Josh Robbins de The Athletic. Agent libre cet été, Evan pourrait renforcer n’importe quel contender. Le Magic souhaitant éviter la luxury tax cet été, un trade est très envisageable. pic.twitter.com/b489ADZlhc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Un transfert de Nikola Vucevic à la trade deadline ? Peu probable. Si la cote de Niko est la plus élevée de sa carrière, le pivot n’est pas en fin de contrat. Orlando est très attaché à lui et veut voir ce qu’il donnerait avec de meilleurs coéquipiers. Deal peu probable. pic.twitter.com/NWpobMGIsv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Trois noms à surveiller côté Knicks à la trade deadline : Oladipo, Fournier et Redick. S’il y a besoin de renforcer certains postes, celui d’arrière préoccupe le management. Bullock et Burks, c’est léger. Strike de Leon Rose ? Possible, il a bien joué ses cartes jusque là. pic.twitter.com/sUUkzXURtW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Quelques noms évidents à surveiller côté Rockets : – PJ Tucker, tout le monde dessus

– Victor Oladipo, agent libre cet été

– Eric Gordon, blessé récemment

– Ben McLemore, moins mentionné mais qui attire beaucoup d’équipes en ce moment, transfert probable pic.twitter.com/mVgTaYkCHx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Une prolongation de contrat entre Schroder et les Lakers ? Plutôt cet été. La franchise peut lui proposer jusqu’en août, mais le meneur, qui souhaite rester aux Lakers, pourrait booster sa valeur lors des prochains Playoffs. Deal possible : 86 millions sur 4 ans cet été. pic.twitter.com/dxCYFR0LpO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Silence radio autour de Bradley Beal. Après avoir été au cœur des rumeurs, l’arrière et son management ont fait comprendre aux GM qu’il se voyait toujours à Washington. Le retour en forme de Westbrook aide beaucoup, les Wizards veulent faire un gros push pour les Playoffs. pic.twitter.com/bqt5tWPnHF — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Danny Ainge a été clair publiquement : utiliser sa trade player exception, ce sera plutôt cet été. Une TPE de 28,5 millions suite au trade de Hayward, utilisée avant la deadline ? Pas sûr. Ainge veut tester le marché et affiner son roster actuel en vue des Playoffs. pic.twitter.com/7i1ToZD3dT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Les 3 joueurs les plus probables à être transférés côté Kings : Bjelica, Joseph et Barnes. Jabari Parker et Buddy Hield sont aussi dans la danse. Nouveau management, roster à définir pour l’avenir. McNair pourrait être très agressif sur les 10 prochains jours. pic.twitter.com/5WNWs2DmoD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Lou Williams, qui était dans les rumeurs de transferts en début de saison, ne serait plus disponible. Période compliquée pour les Clippers, mais le management est persuadé que le groupe doit rester intact. Une fois à 100%, il devrait exceller. Pas de mouvement majeur à venir. pic.twitter.com/lWRNrkYx3K — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Transfert de Kyle Lowry à la deadline ? Peu probable. Les Clippers et Sixers étaient très intéressés, mais cette dernière année de deal (30 millions) a effrayé des management qui ont bâti des rosters solides cet automne. Plus cheap, moins bon mais pratique : George Hill. pic.twitter.com/aHVgMXinRc — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Austin Rivers pourrait être transféré à la deadline. Hors de la rotation côté Knicks, des équipes prétendantes pourraient l’intégrer dans leur effectif. Reste à voir comment le management de New York voit son rôle, et s’ils veulent vraiment upgrade le poste d’arrière. pic.twitter.com/ON744kDh1f — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

🚨 Rumeurs de transfert de moins en moins persistantes concernant Lonzo Ball. Dans l’actu il y a un mois, depuis son retour en forme les Pels ont l’air satisfaits de ce qu’ils voient. Plus confiant, plus agressif, transfert moins probable. S’il y a transfert : Bulls, Knicks. pic.twitter.com/doFpKXCAQJ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

Michael Porter Jr.

Irréguliers cette saison, les Nuggets font partie des équipes à surveiller lors de la trade deadline. Mais ne comptez pas sur eux pour impliquer le prometteur Michael Porter Jr. dans un potentiel échange. D’après Sam Amick de The Athletic, Denver compte sur MPJ pour devenir la troisième star de l’équipe derrière Nikola Jokic et Jamal Murray, lui qui assure pas mal en ce moment. Tout ça pourrait cependant changer si un certain Bradley Beal venait à être disponible, mais ça n’en prend pas le chemin.

Eric Bledsoe

Toujours selon Sam Amick, Eric Bledsoe est dispo pour les intéressés. Problème, il n’y a pas beaucoup de franchises prêtes à s’attacher ses services, pour ne pas dire aucune. E-Bled est loin de réaliser une saison convaincante chez les Pelicans, et il lui reste un an de contrat à 18 millions après cette saison. Toujours chez les Pelicans, J.J. Redick est le joueur le plus susceptible de bouger, via un transfert ou un buyout.

Devonte’ Graham

D’après The Athletic, plusieurs franchises à travers la Ligue pensent que Devonte’ Graham est disponible pour un transfert, lui qui sera agent libre restrictif lors de la prochaine intersaison. Avec le niveau de jeu de Terry Rozier et l’ascension de LaMelo Ball, les Hornets pourraient sacrifier le guard de 26 ans. Ce dernier, auteur d’une campagne calibre MIP la saison dernière avec plus de 18 points de moyenne, est plus discret cette saison et a passé pas mal de temps à l’infirmerie ces dernières semaines.

Hassan Whiteside

Hassan Whiteside chez les Lakers ? C’est une rumeur qui monte en ce moment. Selon Chris Haynes de Yahoo Sports, les champions en titre surveillent le pivot des Kings, qui a rejoint Sacramento durant la dernière intersaison pour un an et un salaire de 2,3 millions de dollars. On sait que Los Angeles cherche un intérieur supplémentaire capable de protéger l’arceau, et Whiteside pourrait représenter une solution si Andre Drummond n’atterrit pas dans la Cité des Anges.

JaVale McGee

En parlant de pivot défensif, JaVale McGee intéresse des candidats au titre d’après Yahoo Sports. On a déjà entendu les Lakers – son ancienne équipe – dans ce dossier mais visiblement, faudra aussi compter sur les Nets, qu’on retrouve à peu près dans une rumeur sur deux. On sait que Brooklyn a besoin de soutien à l’intérieur et cette rumeur ne surprendra donc pas grand monde, même si on imagine que Drummond représente la priorité pour la franchise de Brooklyn. On apprend aussi que McGee n’envisage pas de buyout, ce qui signifie qu’il faudra passer par un transfert. Pour info, JaVale est dans la dernière année de son contrat et touche 4,2 millions de dollars cette saison.

Tristan Thompson

On a déjà parlé des recrues potentielles de Boston un peu plus haut dans un tweet, mais cette fois-ci on va dans le sens des possibles départs. Dans le lot, Tristan Thompson, qui pourrait être transféré avant la trade deadline d’après Yahoo Sports. Et les Toronto Raptors pourraient représenter le prochain stop dans la carrière du Canadien, qui est arrivé chez les Celtics lors de la dernière intersaison pour deux ans et 19 millions. Alors, bientôt un retour aux sources ?

DeMar DeRozan

On enchaîne avec les infos provenant de Chris Haynes. Dans le cas DeMar DeRozan, un transfert n’est pas imminent. L’arrière, toujours très productif avec une moyenne de 20 points – 5 rebonds – 7 passes, est dans la dernière année de son contrat (27,7 millions de salaire) et les Spurs pourraient donc envisager un trade, mais la franchise texane n’insisterait pas pour le moment. De plus, il n’y aurait pas de discussion concernant une prolongation actuellement. Est-ce que les Spurs vont tout simplement aller jusqu’au bout de la saison et voir ensuite ce qui peut se passer avec DeMar, au risque de le perdre contre peanuts ? Possible. On va quand même garder un œil sur le dossier car il n’est pas impossible que les choses s’enflamment un peu à l’approche de la deadline.

Voilà voilà, vous savez tout sur les derniers bruits de couloir qui animent aujourd’hui la Grande Ligue à quelques jours seulement de la NBA Trade Deadline. Sur ce, on se retrouve demain matin pour un nouveau point complet. Allez, bonne journée.

