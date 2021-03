Le dossier Andre Drummond se précise : les Lakers et les Nets en pole en cas de buyout, avec les Knicks en embuscade

Avec la trade deadline qui approche, les rumeurs vont s’enchaîner et on commence à connaître les noms des mecs qui vont animer cette période toujours importante de la saison. Parmi eux, comme l’année dernière, on a Andre Drummond et son cas commence à se préciser.

Cela fait un moment qu’on sait que l’avenir d’Andre Drummond ne s’écrit pas à Cleveland. Par contre, on attend toujours de voir dans quel endroit des States notre ami Dede poursuivra sa carrière. Shams Charania de The Athletic a sa petite idée, mais ce ne sont que des suppositions à l’heure actuelle. D’après l’insider, les Lakers et les Nets seraient en pole pour l’accueillir en cas de buyout. Ce n’est pas vraiment surprenant d’entendre le nom de ces franchises, car on sait que Drummond est souvent lié à des contenders, une catégorie dont font clairement partie Los Angeles et Brooklyn. Les Lakers chercheraient à se renforcer à l’intérieur, tandis qu’on connaît tous les besoins des Nets dans la peinture, même si le jeune Nicolas Claxton montre vraiment de belles choses en ce moment. Maintenant, il faut quand même savoir que les Cavaliers cherchent à éviter la voie du buyout, qui représente la porte d’entrée principale pour les Lakers et les Nets dans ce dossier. Car Cleveland veut tenter d’obtenir une contrepartie pour Drummond, actuellement dans la dernière année de son contrat pour un salaire de 28,7 millions de dollars. L’objectif pour la franchise de l’Ohio ? Récupérer au moins un choix de deuxième tour de Draft. Cependant, à travers la Ligue, nombreux sont ceux qui haussent les sourcils par rapport à cette possibilité si l’on en croit Shams.

🚨 Buyout à venir pour Drummond ? Très compliqué pour Cleveland de trouver un partenaire de transfert. Les 3 équipes en pole-position pour signer Andre, s’il devient libre : Lakers, Nets et Knicks. New York pourrait même lui proposer une prolongation de contrat dans la foulée. pic.twitter.com/qz7fWvmwJT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

Outre les Lakers et les Nets, les Knicks seraient également sur le coup pour Andre Drummond, et envisageraient même de lui proposer un contrat à long terme derrière. On vous rappelle que le pivot de 27 ans sera agent libre à la prochaine intersaison, et que les Knicks font partie des rares franchises avec de la marge salariale. Alors pourquoi pas. On le sait, le coach Tom Thibodeau a bien envie que New York se renforce après une belle première partie de saison, et surtout avant une deuxième partie assez hardcore niveau calendrier. Même si Andre Drummond n’a pas trop la cote sur le marché des transferts au vu de sa situation contractuelle, on parle quand même d’un intérieur capable de vous donner 17,5 points, 13,5 rebonds, 1,2 contre et 1,6 interception par soir. Certains vont continuer à dire que Drummond n’est pas le genre de joueur qui vous aide à gagner des matchs malgré ses grosses stats, mais on parie que Thibs aimerait bien l’avoir dans son effectif pour la suite de la saison, et possiblement pour les années à venir (même s’il ne faut pas oublier la présence du jeunot Mitchell Robinson sur le poste 5). Du coup, gardons les Knicks dans un coin de la tête, avec les Lakers et les Nets évidemment, car y’a moyen que la future équipe d’Andre se trouve parmi ces trois candidats.

Les rumeurs autour d’Andre Drummond vont probablement être nombreuses dans les dix jours à venir. Et si les Cavaliers espèrent toujours un transfert, on pourrait plutôt assister à un buyout. Los Angeles ou New York pour Drummond, la vraie question est peut-être là.

Source texte : The Athletic