Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : rien de tel qu’un bon derby new-yorkais dès le lundi soir

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Les habitués connaissent, on entre dans cette petite faille spatio-temporelle dans laquelle les Etats-Unis sont déjà passés à l’heure d’été alors que nous restons bloqués en hiver deux semaines de plus. Concrètement ? Le décalage horaire se réduit d’une heure et cela nous donne donc des matchs prévus beaucoup plus tôt que le reste de l’année. Alors que vous soyez de la team des couche-tard ou des lève-tôt, il va falloir s’aligner si vous voulez notamment pouvoir profiter du Celtics – Jazz à minuit 30 dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans la nuit du lundi 15 mars

Charlotte Hornets – Sacramento Kings à 0h (beIN 4)

Brooklyn Nets – New York Knicks à 1h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 16 mars

Boston Celtics – Utah Jazz à 0h30 (beIN 1)

Philadelphie Sixers – New York Knicks à 1h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves à 3h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 17 mars

Indiana Pacers – Brooklyn Nets à 0h (beIN 4)

Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 18 mars

New York Knicks – Orlando Magic à 0h30 (beIN 4)

Portland Trail Blazers – New Orleans Pelicans à 3h (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Charlotte Hornets à 3h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 19 mars

Toronto Raptors – Utah Jazz à 1h (beIN 1)

Memphis Grizzlies – Golden State Warriors à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 20 mars

Los Angeles Lakers – Atlanta Hawks à 20h30 (beIN 3)

Philadelphie Sixers – Sacramento Kings à 1h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Charlotte Hornets à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 21 mars

Boston Celtics – Orlando Magic à 20h30 (beIN 3)

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors à 0h (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks à 3h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme beIN Sports, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…