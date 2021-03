Aaron Gordon dans les rumeurs de transferts : ça chauffe à Orlando, direction la Conférence Ouest pour Air Gordon ?

Il se pourrait bien que la trade deadline, fixée au 25 mars prochain, soit animée du côté d’Orlando. Les dirigeants écouteraient les propositions faites autour d’Aaron Gordon et il se pourrait bien qu’il soit dans une autre équipe d’ici la fin du mois.

On avait déjà entendu des rumeurs autour de Nikola Vucevic ou encore Evan Fournier, mais c’est bien notre ami Aaron Gordon qui relance les discussions aujourd’hui selon The Athletic, qui nous indique que le Magic écouterait les offres pour son joueur. Lui, le dunkeur mais pas que. Lui aussi qui possède un gros potentiel mais qui n’a jamais su l’exploiter au maximum. C’est donc naturellement que le front office du Magic souhaite voir ce qu’Aaron Gordon vaut sur le marché. Écarté des terrains pendant un mois suite à une entorse de la cheville, il a pu faire son retour, timidement, il y a trois jours contre le Heat avant de rester sur la touche pendant deux matchs supplémentaires. Air Gordon, qui vaut cette année 13,6 points à 42,5% au tir dont 36,5% à 3-points, 7,0 rebonds et 4,0 passes, est un élément relativement important à Orlando mais l’aventure pourrait bien s’arrêter bientôt. Car malgré les performances tout simplement remarquables de Nikola Vucevic, le Magic est à la peine. Entre les innombrables blessures et les mauvais résultats qui suivent, la saison est plus que morose pour nos amis de Disney, eux qui sont 14e de la Conférence Est avec 13 victoires pour 26 défaites. De quoi tourner la page ? C’est peut-être ce qu’il y a de mieux à faire pour Orlando et pour Aaron Gordon.

🚨 Minnesota et Portland au premier rang pour récupérer Aaron Gordon. Orlando discute en ce moment pour échanger Gordon, lui qui se voit bien tourner une page ailleurs. Les Wolves sont déterminés à obtenir un poste 4 pour le caler avec Towns, Aaron est haut placé sur la liste. pic.twitter.com/S7N0ZwI1MA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 15, 2021

Avant toutes choses, rappelons le contrat dégressif d’Aaron Gordon au Magic. 80 millions signés sur quatre ans en 2018, il est actuellement payé 18,1 millions et sera payé 16,4 millions lors de l’exercice 2021-22, la dernière saison de son deal. Maintenant, on se demande qui peut bien être intéressé par notre ami double vainqueur du concours de dunks du All-Star Weekend (comment ça c’est pas lui ?). Si l’on en croit notre cher Shams Charania, deux destinations représentent aujourd’hui des possibilités pour Aaron Gordon. Tout d’abord Minnesota. Gordon pourrait être un bon fit pour partager la raquette en poste 4 avec Karl-Anthony Towns en poste 5. On a également Portland qui pointe le bout de son nez pour récupérer les services d’AG en marge du retour de Jusuf Nurkic au poste de pivot. On aurait droit à des petits concours de dunks improvisés aux entraînements entre Derrick Jones Jr. et Aaron Gordon, de quoi nous rappeler un temps où les concours de dunks étaient un concours.

Les rumeurs s’intensifient ces derniers jours, et si Air Gordon veut atterrir quelque part, il va falloir se décider, et vite. En attendant, vous pouvez suivre sur la chaîne Twitch de TrashTalk, tous les soirs, le debrief des rumeurs pour vivre tous ensemble les immanquables de la trade deadline.

Source texte : The Athletic