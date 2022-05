Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On profite d’un peu de stabilité dans le calendrier de ce début de troisième tour des Playoffs pour prendre rendez-vous sur la chaîne de la NBA en France. Au programme, elles ne sont plus que 4 équipes à pouvoir encore rêver de soulever le Larry O’Brien trophy dans un mois. À l’Est, la logique a été respectée puisque ce sont les seeds 1 et 2 qui se retrouveront en finale. Une affiche qui sent bon la bulle d’Orlando en 2020. De l’autre côté du pays, pas de trace des seeds 1 et 2, à peine battus par les Warriors et les Mavs. Golden State part légèrement favori mais Luka Doncic nous a bien fait comprendre qu’il était risqué de parier contre lui au tour précédent. Vivement que les séries commencent pour qu’on puisse se régaler. En plus, à un rythme d’un match tous les soirs, vous n’aurez plus d’excuse pour manquer un quart-temps ici ou là et vous pourrez poser vos deux yeux sur un seul et même écran pour ne rien rater du spectacle qui sera proposé.

Dans la nuit du mardi 17 mai

Game 1 : Miami Heat – Boston Celtics à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 18 mai

Game 1 : Golden State Warriors – Dallas Mavericks à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 19 mai

Game 2 : Miami Heat – Boston Celtics à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 20 mai

Game 2 : Golden State Warriors – Dallas Mavericks à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 21 mai

Game 3 : Boston Celtics – Miami Heat à 2h30 (beIN 1)

Dans la nuit du dimanche 22 mai

Game 3 : Dallas Mavericks – Golden State Warriors à 3h (beIN 1)