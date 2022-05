À peine débarrassés des Bucks, les Celtics doivent repartir au combat dès demain face à la meilleure équipe de l’Est en saison régulière : Miami. Le début de la série se jouera en Floride et si Kyle Lowry sera sûrement out côté Heat, Marcus Smart est lui incertain pour le Game 1 selon le coach des Verts Ime Udoka.

Déjà pas mal cabossé lors des premières échéances face aux Bucks, le Défenseur de l’Année a terminé la série avec un bobo supplémentaire. Cette fois-ci, c’est le pied qui est touché si l’on en croit ESPN. Rien de bien grave, l’IRM n’ayant rien révélé de trop sérieux pour l’ami Marcus. Cependant, la douleur est là et qui dit douleur dit potentielle absence, même si on sait que Smart est plutôt du genre à serrer les dents. Le meneur de Boston est ainsi officiellement listé comme incertain pour le premier match des Finales de Conférence Est à Miami, un statut qui pourrait cependant bouger demain selon les sensations ressenties par le DPOY et l’efficacité des soins qui lui sont apportés. Pour rappel, Marcus Smart était déjà incertain en début de série contre Milwaukee à cause d’un bobo à la cuisse, bobo qui l’avait finalement obligé à faire l’impasse sur le Game 2 à Boston. Une absence sans conséquence sachant que les Celtics s’étaient imposés sans souci face aux Bucks 109-86, eux qui ont les ressources suffisantes pour compenser son absence en défense. Cependant, Smart est l’un des leaders émotionnels du groupe d’Ime Udoka et on sait à quel point il compte des deux côtés du terrain (15 points et 6 passes de moyenne à plus de 35% de réussite du parking sur ces Playoffs 2022) aujourd’hui pour Boston.

Dans une série contre Miami qui promet d’être énorme d’intensité, les Celtics auront clairement besoin de leur pitbull. Marcus Smart est fait pour ce genre de confrontation où physique, dureté, défense et sacrifice seront véritablement les mots d’ordre. Boston aura d’autant plus besoin de lui que Marcus va avoir un grand rôle à jouer notamment pour mener la vie dure à un mec comme Tyler Herro, qui s’était fait un malin plaisir de crucifier les Celtics lors des Finales de Conférence 2020 dans la bulle, ou même en apportant son soutien face à l’intenable Jimmy Butler. Mais dans le cas où le DPOY doit déclarer forfait, Ime Udoka devra probablement se tourner vers Derrick White, qui connaît des hauts et des bas sur ces Playoffs. L’ancien joueur des Spurs avait été intégré dans le cinq lors du Game 2 face aux Bucks, terminant avec un zéro pointé au compteur (0 point à 0/6 au tir) avant de rebondir ensuite, même si son Game 7 de dimanche fut bien crade contrairement à celui de la légende de Boston Payton Pritchard (14 points en 17 minutes hier). Tout ça pour dire qu’on n’a pas trop trop confiance par rapport aux solutions de remplacement que possède Udoka, surtout qu’en face Miami n’est pas trop du genre à faire des cadeaux collectivement et défensivement. Alors on espère voir Marcus sur pied, même si ce n’est que le Game 1 de la série.

Si Marcus Smart n’est donc pas certain de pouvoir participer à la première manche en Floride, on a quand même une bonne nouvelle pour les fans des Celtics en vue du match de mardi soir : le pivot Robert Williams sera lui bien disponible, sans la moindre restriction. C’est déjà ça de pris.

Source texte : ESPN