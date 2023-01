Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir (du lundi 30 janvier au dimanche 5 février 2023), pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Une fois de plus, programme de roi pour les fans de NBA que nous sommes cette semaine. Le plus dur va être de se résigner à dormir une nuit ou deux. Pour commencer, un Nets – Lakers très sexy, même sans KD, LeBron et AD. Le retour de Kyrie Irving à Boston sera aussi un grand moment mercredi. Et on a une bonne nouvelle pour les fans des Kings : votre équipe passera non pas une, non pas deux mais trois fois à la télé lors des sept prochains jours. Heureux ? Ça commencera lundi par le déplacement à Minneapolis, puis il y aura un petit enchaînement sympa vendredi à Indiana (coucou Tyrese Haliburton) et dimanche à la Nouvelle Orléans entre nouveaux épouvantails de la Conférence Ouest. Et vous, quelle est l’affiche que vous ne voulez absolument pas manquer cette semaine ?

Dans la nuit du lundi 30 janvier

Brooklyn Nets – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 31 janvier

New York Knicks – Los Angeles Lakers à 1h30 (beIN 1)

Chicago Bulls – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mercredi 1er février

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers à 1h (beIN 4)

Boston Celtics – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 2 février

New York Knicks – Miami Heat à 1h30 (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 3 février

Indiana Pacers – Sacramento Kings à 1h (beIN 4)

Boston Celtics – Phoenix Suns à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 4 février

Brooklyn Nets – Washington Wizards à 18h (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Miami Heat à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 5 février

Charlotte Hornets – Orlando Magic à 19h (beIN 3)

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings à 1h (beIN 4)