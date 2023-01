Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par Tarmak, la marque basket de Décathlon ! La troisième édition de l’année avait lieu samedi et on va découvrir tout de suite qui sont les 5 chanceux qui vont repartir avec leur ballon BT900 Tarmak. C’est parti !

Pour se lever avec le sourire ce matin, il fallait d’abord slalomer entre les carottes toutes plus grosses les unes que les autres ce samedi soir. Le DNP de Sengun, Anthony Davis, Julius Randle ou Jayson Tatum loin de leur meilleure forme… quelques pièges étaient tendus.

Heureusement, d’autres joueurs ont fait le taf pour régaler les analystes TTFL les plus inspirés avec Ant Edwards qui continue sur sa bonne série, LeBron James encore jeune dans sa tête et dans son corps ou DeMar DeRozan toujours aussi fiable pour les Bulls.

Mais samedi, il fallait tout miser sur Joel Embiid.

Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir cette performance majuscule du pivot des Sixers face à son rival Nikola Jokic avec 47 points et 18 rebonds, pour un score TTFL de 79.

Vous étiez 891 devins à miser sur le Process la nuit dernière et bien vous en a pris.

# LES VAINQUEURS DU PICK DE LA MUERTE DE JANVIER 2023

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, un seul joueur remportera le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire Tarmak à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence un ballon BT900 Tarmak. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner les 5 petits chanceux qui vont pouvoir aborder le mois de février avec un joli cadeau, et voici sans plus attendre leurs pseudos TTFL ci-dessous. Bravo à eux !

PoloRaizen Matadornove CDTheProcess Livergones77 Znikac

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si vous êtes dans cette liste des 5, ne vous inquiétez pas on a votre adresse mail, votre carte bleue et votre code sanguin. Vous serez donc contactés prochainement par mail, afin de nous transmettre vos infos d’envoi et que vous puissiez récupérer facilement et rapidement votre lot.

