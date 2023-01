Si les Lakers devaient se déplacer ce lundi à Brooklyn pour l’une des affiches les plus attendues de l’année en termes de stars présentes, il n’en sera finalement rien. Kevin Durant est toujours blessé, et les Purple and Gold ont annoncé cette nuit que LeBron James et Anthony Davis ne joueraient pas. Ce qui veut aussi dire… qu’on repousse le record de points en carrière du King d’un match.

Après un final plutôt chaotique à Boston, les Lakers enchaîneront ce soir à Brooklyn sans leur deux stars. Une absence qui va fortement pénaliser le groupe, contre une équipe de Brooklyn qui tient tant bien que mal la baraque en l’absence de Kevin Durant. Les raisons de ces absences ? Blessure de stress au pied droit pour le monosourcil préféré de ton monosourcil préféré, et des douleurs à la cheville gauche pour le King.

LeBron James and Anthony Davis are out for tomorrow’s game in BKN, per the Lakers pic.twitter.com/Zp90N6dmEi — Dave McMenamin (@mcten) January 29, 2023

Ce que cela veut dire pour les Lakers ? Qu’il va de facto être bien plus tendu de l’emporter, clairement. Les Nets ont sorti les paillettes pour fumer les Knicks samedi soir, et auront à coeur de faire la même pour poursuivre un semblant de dynamique et rendre fier ce cher Kéké. Kyrie va devoir une nouvelle fois prendre la gonfle, mais c’est son job classique en ce moment.

Ce que ça veut dire pour LeBron James ? Que son record va être repoussé d’un match. Attendu – en prenant en compte sa moyenne actuelle de points, 30,6 – pour le battre du côté de la Nouvelle-Orléans, la festoyade pourrait plutôt avoir lieu du côté de Los Angeles, à la maison. Une fête qui n’en serait d’ailleurs que plus belle. Contre le Thunder le 7 février ? Pourquoi pas, mais Giannis Antetokounmpo et les Bucks se pointent à La La Land le 9, et cela serait une belle soirée pour taper le record le plus prestigieux de l’histoire de la NBA.

LeBron en moins ce soir, son compère AD aussi… ça veut dire que Rui Hachimura et ses collègues auront du boulot à Brooklyn. Les Lakers ont beau avoir une chouille historique dans le viseur, il ne faut pas pour autant en oublier le global, et un beau match ce soir permettrait de filer des sourires à tout le monde.

Source : Dave McMenamin