Mais quand reviendra Tyrese Haliburton ? À 22 ans, le 12e choix de la Draft 2020 est le seul garant des résultats collectifs d’Indiana. Manque de bol, il s’est foulé le coude à la mi-janvier sur le parquet du Madison Square Garden. Les Pacers ont disputé dix matchs en son absence. Le bilan ? Pas franchement racontable.

Dix matchs, neuf défaites, une seule victoire contre les Bulls.

Quand Tyrese Haliburton n’est pas là, les Pacers sont hors de rythme. Le métronome est chez le réparateur, il eût été plus simple d’attendre son retour avant de jouer de l’instrument. Dommage, les répétitions n’étaient pas décalables : il a fallu composer malgré le manque de structure. Les trompettistes empiètent sur la partition des tubas, la chorale connaît le quart de la moitié des paroles, le contrebassiste s’est endormi. Et malgré ce joyeux bordel, les Pacers ne sont tombés qu’à la 11e place de la Conférence Est. C’est dire la qualité de leur première partie de saison.

Heureusement, si l’on en croit les dires de l’entraîneur Rick Carlisle au reporter d’équipe Jeremiah Johnson, Tyrese Haliburton serait sur le point de reprendre l’entraînement collectif avec les Pacers. C’est pour cette semaine. On peut donc espérer réentrapercevoir un peu de basket dans l’Indiana d’ici… ce week-end ? Réception des Kings dans la nuit de vendredi à samedi, réception des Cavaliers dimanche à 23h. L’une des deux dates à entourer au marqueur rouge. La plus prudente sera sûrement la bonne.

Comme s’il avait déjà quinze piges de NBA dans les jambes, Tyrese Haliburton tourne – pour sa troisième année dans l’élite – à 20.2 points et 10.2 assists de moyenne en 48/40/88. Il était en 50/42/85 la saison passée, et passera sans nulle doute la barre fatidique du 50/40/90 avant la moitié de sa carrière, avec un peu plus de constance sur la ligne des lancers. Son backup T.J. McConnell est en train de réaliser cette petite prouesse statistique pour sa huitième saison NBA (53/43/90 en cours). Mais un seul des deux hommes fait gagner les Pacers. Le plus jeune. Le plus tout.