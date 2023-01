C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur James Harden !

Quel est le meilleur coéquipier d'untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ?

The Beard, La Barbe, La Pilosité Faciale. Appelez James Harden comme vous le voulez, et installez vous en détente car c’est de lui dont nous allons causer ce midi. Qui est le meilleur coéquipier de la carrière du numéro 13 ? Allez, on commence peut-être par le Thunder, puisqu’il a un temps côtoyé Kevin Durant et Russell Westbrook, avant d’oublier que c’était lui qui tenait la chandelle. À Houston ? On ne peut pas ne pas évoquer le grand Chris Paul, avec qui Ramesse a organisé la plus grande opération d’infiltration de l’histoire de la NBA. Tiens, il faudra aussi qu’on ouvre le dossier Kyrie Irving, avec qui tout s’est bien passé à Brooklyn… Et puis bien sûr Mister Joel Embiid, son compagnon de radeau du côté de Philly aujourd’hui.

Partenaire Particulier