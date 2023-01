Si Minnesota va mieux, c’est en partie grâce à D’Angelo Russell. Grosse forme de celui dont on raillait le niveau de jeu quelques mois plus tôt. Mais cela va-t-il suffire ? Le meneur, arrivé en 2020, pourrait déjà faire ses valises à la Trade Deadline. On fait le point sur la situation.

Avec sept victoires en dix matchs, les Wolves retrouvent des couleurs. Accrochée à la 5e place de l’Ouest, la franchise de Minneapolis bénéficie du retour en forme de D’Angelo Russell, qui a ravivé les débats sur son avenir. L’ancien des Lakers sera libre en fin de saison, son avenir est encore incertain. Fort de ses bonnes performances, le joueur de 26 ans devrait prétendre à un gros contrat. Mais les Loups vont avoir du mal à lui offrir ce qu’il demande.

Si D-Lo voit ses stats en baisse depuis son arrivée à Minny, le meneur revient bien sur ce début d’année 2003. L’un des artisans de la très bonne dynamique des Wolves, qui restent en ce moment sur trois victoires consécutives. C’est simple, depuis la mi-novembre, D-Lo tourne à 20 points et 6 passes de moyenne en 50/40/90, avec 46% de réussite au shoot (contre 41 la saison dernière).

D’Angelo Russell est vraiment à un très très haut niveau de confiance dans son shoot. Il va finir le mois de janvier à 46% à trois-points (!) en prenant 6 shoots par soir. Et depuis le 15 novembre ? Il tourne tout simplement en 50-40-90 à près de 20 points de moyenne. Nickel. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 29, 2023

Le meneur, qui est très ami avec Karl-Anthony Towns, a pris ses responsabilités à la création. Si l’on a vu un D-Lo timide en début de saison, peu impliqué en défense et mal connecté avec Anthony Edwards, il a aujourd’hui retrouvé de sa superbe. Russell est tranchant, efficace et assure derrière Ant, comme en témoignent ses deux dernières perfs à 25 et 19 points. Des bonnes performances qui relancent les débats autour de sa prolongation.

Alors que les Wolves pensaient potentiellement s’en séparer, cela fait presque un an que l’on se demande si D-Lo est capable de faire passer un cap à sa franchise. Auteur de Playoffs 2022 décevants avec seulement 12 points à 33,3% de réussite, il était déjà dans le viseur du front office pendant l’intersaison, et son début d’exercice n’a pas effacé les doutes à son sujet. Mais aujourd’hui, Tim Connelly est dans un dilemme.

Les Wolves, eux, doivent penser à leurs finances et pourraient donc rendre D-Lo disponible sur le marché. Mais si les deux camps trouvent un terrain d’entente, alors Russell et les Wolves pourraient continuer leur aventure commune. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, toutes les options sont sur la table, et Minnesota pourrait tout de même le transférer d’ici le 9 février, comme l’indique HoopsHype.

Même si cela paraît fâcheux pour Minnesota de se séparer d’un poste 1 sans solution de secours, les Loups ne peuvent pas se permettre de le laisser filer cet été contre nada. La direction de Minnesota doit désormais trancher : soit elle trade, soit elle cède au gros contrat. Que vont faire les Wolves ? Décision importantissime pour l’avenir de la franchise.

