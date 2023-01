Quinzième semaine de jeu, quinzième semaine de carottes. Telle est la vie d’un joueur de TrashTalk Fantasy League, telle est la vie que nous avons choisi de mener. Allez, gardons le cap, il y a toujours un best pick qui se cache dans le fond de votre potager (c’est faux).

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

GG à mar2leo qui boucle la semaine en tête. Il est juste dommage qu’il ne soit pas inscrit à la ligue Rivals Week…

Le podium individuel

Toujours pas la moindre trace d’un membre de l’équipe TrashTalk. À se demander si le jeu n’est pas truqué. En attendant félicitations à HighAlps05 qui détrône harden02 en tête du jeu.

Le podium par équipe

Là aussi, l’équipe trashTalk est absente. Ça sent fort le complot, mais on ne va pas polémiquer, juste féliciter Les Ducs pour leur première place.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Damian Lillard – 62 points (3,1% des picks)

Mardi : LeBron James – 76 points (3,4% des picks)

Mercredi : Damian Lillard – 98 points (2,8% des picks)

Jeudi : Spencer Dinwiddie – 64 points (0,2% des picks)

Vendredi : Shai Gilgeous-Alexander – 64 points (5,9% des picks)

Samedi : Joel Embiid – 79 points (5,1% des picks)

Dimanche : Giannis Antetokounmpo – 82 points (15,9% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Jimmy Butler (3,5% des picks) : DNP vs Celtics

Apeuré à l’idée de se faire démonter par Tatum, Butler a décidé de se faire porter pâle avant le début du match. Mais après la fermeture des decks, c’est plus fun..

Nikola Jokic (4,3% des picks) : DNP vs Bucks

Incertain mais finalement sur le terrain le mardi, il se présentait avec le même statut le mercredi. Quelle surprise alors de le voir en tenue de ville pour ce back to back (absolument pas).

Luka Doncic (18,8% des picks) : -2 vs Suns

Trois minutes de matchs, la cheville, game over. Et l’une des plus belles carottes de la saison.

Le duo des Clippers (15,8% des picks) : DNP vs Cavaliers

La classique des Clippers, toujours appréciée à sa juste valeur.

# Les bons coups de la semaine passée

Jalen Green (0,5% des picks) : 58 points vs Wolves

Avec le meneur des Rockets, on va du pire (-3 le 21 janvier) au meilleur (58 points le 23). Heureusement pour ceux qui l’on pris lundi, c’était la bonne version.

Nic Claxton (1,2% des picks) : 55 points vs Pistons

Probablement inspirés par la bonne dynamique du pivot des Nets et son 50 de la veille face aux Sixers, les joueurs TTFL ont tout de même été 1,2% à miser sur Nic Claxton face aux Pistons. Excellent choix qui rapporte 55 points.

Precious Achiuwa (0 picks) : 51 points vs Blazers

Il fallait tellement avoir le nez tellement creux pour pick Precious que personne n’a misé sur lui.

Cedi Osman (2 picks) : 52 points vs Clippers

En voilà un qui s’est fait plaisir lors du blow-out infligé aux Clippers.

# Les trophées de la semaine passée

Kobe Legacy : faire best pick lors du triste anniversaire du décès de Kobe Bryant – 39 joueurs

Que le best pick ce jour-là soit Spencer Dinwiddie nous donne envie d’annuler le trophée. Sans déconner.

# Les trophées de la semaine à venir

Galilée : prendre Kyrie Irving face aux Celtics

Histoire de vérifier si le ballon est plat.

# Notre choix de la semaine

Dennis Schroder vs Nets : à défaut d’être bons, soyons joueurs en profitant des absences de LeBron James et Anthony Davis annoncés out pour le match face aux Nets de ce lundi soir pour tenter un coup. On a hésité entre Dennis Schroder et Thomas Bryant, on mise sur le meneur. Rendez-vous dès mardi matin pour tailler ce choix.

Et voilà, vous savez tout ce qu’il y avait à retenir sur cette quinzième semaine de TrashTalk Fantasy League. Vous êtes donc prêts à enchainer, dans la joie et la bonheur. Et n’oubliez pas, les carottes c’est bon pour la vue, jamais croisé un lapin avec des lunettes.