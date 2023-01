Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les New Orleans Pelicans.

LES PELICANS, PLUTÔT ACHETEURS OU VENDEURS À LA DEADLINE ?

Acheteurs (ou rien du tout). Les absences prolongées de Brandon Ingram et Zion Williamson ont déstabilisé le groupe : huit défaites consécutives, treize revers pour seulement trois victoires en 2023, de surcroît Zion ne sera réévalué que dans une grosse semaine. Dur de jeter la pierre sur une individualité de second plan lorsqu’elle est amputée de son leader. D’après Jake Fischer de Yahoo Sports, afin de relancer une bonne dynamique, les Pelicans – 8e de la Conférence Ouest – pourraient surveiller John Collins et O.G. Anunoby. Ce à quoi Chris Haynes de Bleacher Report ajoute que les Pels ont « pris contact » avec les Hawks à propos de John Collins. Une piste plus mentionnée que l’autre, et deux joueurs rafraichissants en attendant que le titu All-Star refoule un parquet ? Pourquoi pas, mais – déjà surs de leurs forces grâce à une excellente première partie de saison – les Pelicans joueront probablement la carte de la patience.

LE(S) JOUEUR(S) DES PELICANS QUI POURRAI(EN)T ÊTRE TRANSFÉRÉ(S)

Pas certain que les Pels aient à dégraisser leur roster, mais s’ils devaient partir à la poursuite de John Collins, Devonte’ Graham et Willy Hernangomez pourraient être deux pièces utiles à la persuasion du front office des Hawks. On pourrait aussi mentionner Garrett Temple, 36 ans et seulement 34 tirs de pris cette saison, mais si une franchise NBA souhaite réellement s’attacher ses services d’expérience, elle n’aura qu’à attendre l’expiration de son contrat à l’été 2024 pour le faire. Payer pour avoir Garrett Temple dans son effectif, en 2023 ? Et puis quoi encore.

LES JOUEURS CONVOITÉS PAR LES PELICANS

Comme gratté plus haut, John Collins et O.G. Anunoby seraient les principales pistes côté Pelicans. Rien de bien glorieux sinon. Il y aurait déjà eu une prise de contact pour le premier, mais « les discussions n’étaient que préliminaires » d’après Chris Haynes. Et puis quand bien même le transfert aboutirait, comment associer Zion à Collins sans que les deux postes 4 ne se marchent dessus ? Plan foireux si vous voulez notre avis.

