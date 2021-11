Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : rendez-vous vendredi soir pour un duel de grosses fanbases entre Warriors et Bulls

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

On a bien profité du décalage horaire favorable avec les US pendant une semaine mais il est temps de reprendre nos petites habitudes tardives puisque nos cousins cainris sont aussi passés à l’horaire d’hiver ce week-end. Tant pis, tant mieux, ça ne devrait en tout cas pas trop bouleverser notre planning si ce n’est le réveil qui pourra désormais sonner une heure plus tard pour la team sieste avant les matchs. Au niveau du programme justement, encore beaucoup de belles choses nous attendent avec un Bulls – Nets dès la nuit prochaine, un Sixers – Bucks le lendemain, Clippers – Heat dans la nuit de jeudi à vendredi et un big Warriors – Bulls pour bien attaquer le week-end. Choisissez bien votre camp car les deux fanbases risquent de faire beaucoup de bruit cette nuit-là, surtout les vainqueurs évidemment.

Dans la nuit du lundi 8 novembre

Chicago Bulls – Brooklyn Nets à 2h (beIN 1)

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans à 2h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 9 novembre

Philadelphie Sixers – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 10 novembre

Chicago Bulls – Dallas Mavericks à 2h (beIN 1)

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 11 novembre

Utah Jazz – Indiana Pacers à 3h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Miami Heat à 4h30 (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 12 novembre

New Orleans Pelicans – Brooklyn Nets à 2h (beIN 4)

Golden State Warriors – Chicago Bulls à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 13 novembre

Utah Jazz – Miami Heat à 23h (beIN 1)

Toronto Raptors – Detroit Pistons à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 14 novembre

Los Angeles Lakers – San Antonio Spurs à 21h30 (beIN 1)

Charlotte Hornets – Golden State Warriors à 1h (beIN 4)