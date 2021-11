Ben Simmons intéresse les Celtics : nouvelle rumeur à Benny City, et nouvelle occasion de rire pour Daryl Morey ?

C’est rare qu’on passe une journée sans parler de la saga Ben Simmons. Car même si le dossier reste bloqué du côté de Philadelphie, il se passe toujours des petites choses en coulisses. Aujourd’hui, on apprend que les Sixers et les Celtics ont eu quelques discussions concernant un potentiel transfert…

Dans la liste des équipes pouvant potentiellement accueillir un jour Ben Simmons, on a rarement vu les Celtics au cours des dernières semaines et derniers mois. Mais vous pouvez désormais les rajouter car si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, la franchise de Boston a montré un intérêt pour le All-Star de Philadelphie. Le boss des C’s Brad Stevens a effectivement discuté avec celui des Sixers Daryl Morey d’après l’insider. Cependant, comme dans les autres cas, ces discussions ne sont pour l’instant pas allées bien loin. Et pour cause, pour qu’un éventuel transfert puisse se faire, les Celtics doivent inclure Jaylen Brown, joueur calibre All-Star qui tourne cette saison à 25,6 points (plus de 49% au tir et quasiment 40% du parking) et 6,1 rebonds par match (même s’il est actuellement à l’infirmerie). On le sait, Morey cherche un grand nom en échange de Simmons et chez les Celtics, seuls Brown et Jayson Tatum cochent les cases. Malgré le début de saison un peu chaotique des Verts cette année et les discussions qu’on peut entendre sur la viabilité de ce duo, on voit mal Boston se séparer de l’une de ses deux stars aujourd’hui pour récupérer Ben Simmons. Les deux ont été draftés par les Celtics, ils sont jeunes, ils sont All-Stars, et peuvent dominer des deux côtés du terrain. On ne dit pas qu’il n’y aura pas de changements à Beantown dans un futur proche, et ce sera probablement le cas si les résultats continuent d’être décevants, mais de là à imaginer un deal Brown – Simmons, c’est un pas qu’on ne veut pas franchir.

Outre ces rumeurs avec les Celtics, on apprend également via Shams Charania que Ben Simmons commence à rendre des comptes concernant ses consultations avec les psychologues de l’union des joueurs. Pour rappel, les Sixers ont recommencé à mettre le Boomer à l’amende, frustrés notamment par le manque de transparence du joueur concernant sa santé mentale. D’après The Athletic, Simmons a indiqué aux Sixers les noms des psychologues avec lesquels il travaille actuellement. Cependant, avec le secret médical, ces derniers ne peuvent évidemment pas transmettre d’informations à la franchise de Philadelphie. Sauf si Simmons accepte, ce qui n’est pas le cas actuellement car selon Shams, il ne serait « pas à l’aise » avec les psychologues de Philly. Daryl Morey et les Sixers ne sont donc pas beaucoup plus avancés et on imagine que la frustration est toujours bien présente dans le camp de la franchise. Est-ce que les amendes vont continuer à tomber ? On verra bien. Pour l’union des joueurs en tout cas, Simmons ne devrait pas être sanctionné financièrement s’il fournit l’identité des psychologues avec qui il travaille…

Voilà pour le dernier épisode de la série « Ben Simmons – Sixers : le divorce ». Une série qui ne semble pas prête de s’arrêter, et qui nous réserve sans doute encore pas mal de rebondissements.

Source texte : The Athletic